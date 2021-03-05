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    «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает в следующем сезоне на Перейру

    «Лацио» не планирует продолжать сотрудничество с полузащитником Андреасом Перейрой по истечении его аренды из «Манчестер Юнайтед». Она закончится летом.

    В то же время манчестерцы не планируют оставлять Перейру на следующий сезон. Ему ищут новый клуб, пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянскую газету Corriere Dello Sport.

    • Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2023 года.
    • Игрок стоит на рынке 10 миллионов евро.
    • В сезоне Серии А Перейра провел 15 матчей, забил гол, сделал результативный пас.

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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    05.03.2021 22:01
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