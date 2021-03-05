«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает в следующем сезоне на Перейру

«Лацио» не планирует продолжать сотрудничество с полузащитником Андреасом Перейрой по истечении его аренды из «Манчестер Юнайтед». Она закончится летом.

В то же время манчестерцы не планируют оставлять Перейру на следующий сезон. Ему ищут новый клуб, пишет Transfer News Central со ссылкой на итальянскую газету Corriere Dello Sport.