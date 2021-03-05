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    РПЛ ждет от «Тамбова» номер счета, чтобы оказать финансовую помощь

    РПЛ готова финансово помочь «Тамбову». Клубу осталось предоставить лиге номер счета для перевода средств.

    «Лига ждeт от «Тамбова» номер счета. Как только клуб предоставит соответствующую информацию, средства будут переведены», – рассказали в пресс-службе РПЛ.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
    • Сообщалось, что они нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова».

    Суд рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве 14 апреля

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:08
    Комментарии7
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      Рейтинг: +842

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      Записывайте мой - 7406661488

      0
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      Рейтинг: +3602

      TOMSON 8 часов назад

      Вот хз. Так то это бабки на ветер и всем это ясно. Но если с РПЛ снимется клуб это сильнейший удар по репутации лиги и возможно в перспективе это будет дороже 300млн.

      Кстати хотелось бы увидеть отчетность в открытых источниках куда эти бабки ушли.. Если это опять зп руководства, то ну его нафиг.

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      Рейтинг: +430

      dragoon000320 9 часов назад

      прям супер идея, отличный вариант для функционеров Тамбова чтобы попилить бабло...

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      Рейтинг: +6969

      Сильвербой 9 часов назад

      Пи...здец, клоунада, это только у нас возможно такое!!! Как такое может вообще быть????? Есть юридическое лицо - ФК Тамбов, у которого есть свои реквизиты, в РФС все эти данные должны быть, их не может не быть, иначе как они проверяют финансовую деятельность в клубе??? Или там все время в чемоданах деньги носили, а тут вдруг решили на карточку перевести!? Что вообще происходит!?

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      Рейтинг: +447

      Hoahin > Сильвербой 7 часов назад

      тоже поржал. Как будто "Рога и Копыта" в любительской лиге играют и никто ничего друг о друге не знают.

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      Рейтинг: +7725

      NewLife > Сильвербой 7 часов назад

      Это, конечно, очень смешно, но допускаю, что все счета арестованы, и поступающие средства на них замораживаются. Почему бы не погасить задолженность по зарплате напрямую игрокам ?

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      Рейтинг: +96

      Кирилл Михайлов 9 часов назад

      По номеру телефона удобнее же

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