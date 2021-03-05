РПЛ ждет от «Тамбова» номер счета, чтобы оказать финансовую помощь

РПЛ готова финансово помочь «Тамбову». Клубу осталось предоставить лиге номер счета для перевода средств.

«Лига ждeт от «Тамбова» номер счета. Как только клуб предоставит соответствующую информацию, средства будут переведены», – рассказали в пресс-службе РПЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.

Сообщалось, что они нашли 300 миллионов рублей на финансирование «Тамбова».

Суд рассмотрит заявление «Тамбова» о банкротстве 14 апреля