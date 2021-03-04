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    «Арсенал» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Конате

    Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал трансферной целью «Арсенала».

    По информации Evening Standard, на подписании 21-летнего футболиста настаивает главный тренер лондонской команды Микель Артета.

    Помимо «Арсенала» француз интересен «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и «Челси».

    • Рыночная стоимость Конате – 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 14 матчей и забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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    04.03.2021 22:33
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