«Арсенал» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Конате

Центральный защитник «РБ Лейпциг» Ибраима Конате стал трансферной целью «Арсенала».
По информации Evening Standard, на подписании 21-летнего футболиста настаивает главный тренер лондонской команды Микель Артета.
Помимо «Арсенала» француз интересен «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулю» и «Челси».
- Рыночная стоимость Конате – 35 миллионов евро.
- В текущем сезоне он провел за «РБ Лейпциг» 14 матчей и забил один гол.
Источник: Evening Standard
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