Сорокин – о болельщиках на Евро-2020: «Возможно, будет проверка паспортов вакцинации и справок об антителах»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о возможных условиях допуска болельщиков на матчи Евро-2020.

«УЕФА рассматривает все возможные варианты. Много очень этических вопросов: а если я переболею? А если я вакцинирован? Надо начать все равно с какого-то количества допускаемых болельщиков.

Когда УЕФА договорится с каждым городом о предельной численности, а потом можно будет строить не канонические решения. Мы будем организационно готовы. Возможно, будет проверка паспортов вакцинации. Но мы не знаем, как они будут выглядеть в других странах.

Может, будет проверка справок об антителах. Для нас самое главное — договориться о предельной численности и о допуске иностранных болельщиков», – сказал Сорокин.

Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.

Евро-2020 стартует 11 июня.

Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Сорокин: «Евро-2020 будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда»