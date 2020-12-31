Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Сорокин – о болельщиках на Евро-2020: «Возможно, будет проверка паспортов вакцинации и справок об антителах»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о возможных условиях допуска болельщиков на матчи Евро-2020.

    «УЕФА рассматривает все возможные варианты. Много очень этических вопросов: а если я переболею? А если я вакцинирован? Надо начать все равно с какого-то количества допускаемых болельщиков.

    Когда УЕФА договорится с каждым городом о предельной численности, а потом можно будет строить не канонические решения. Мы будем организационно готовы. Возможно, будет проверка паспортов вакцинации. Но мы не знаем, как они будут выглядеть в других странах.

    Может, будет проверка справок об антителах. Для нас самое главное — договориться о предельной численности и о допуске иностранных болельщиков», – сказал Сорокин.

    • Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

    Сорокин: «Евро-2020 будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83334
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru