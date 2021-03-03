Сорокин: «Евро-2020 будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что УЕФА намерен провести турнир эти летом.

«Мы второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, последний. Часто мне задают вопрос о том, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спросили о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России.

Тогда я согласился. И сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится», – цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».