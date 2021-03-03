Сорокин: «Евро-2020 будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что УЕФА намерен провести турнир эти летом.
«Мы второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, последний. Часто мне задают вопрос о том, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спросили о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России.
Тогда я согласился. И сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится», – цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».
- Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Спорт-Экспресс»