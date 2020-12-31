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    Сорокин: «Евро-2020 будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда»

    Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, что УЕФА намерен провести турнир эти летом.

    «Мы второй раз отмечаем 100 дней до Евро. Надеюсь, последний. Часто мне задают вопрос о том, состоится ли Евро или нет. Невольно вспомнилось, как меня спросили о том, готов ли я гарантировать проведение чемпионата мира в России.

    Тогда я согласился. И сейчас могу сделать то же самое. Евро будет неизбежно. Переносить чемпионат некуда. Есть ряд вопросов, о которых мы поговорим, но праздник точно состоится», – цитирует Сорокина «Спорт-Экспресс».

    • Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.
    • Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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