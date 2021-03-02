Пранделли – о Кокорине: «Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы понять менталитет Серии А»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о новичке команды Александре Кокорине.

«Мы должны дать ему время, чтобы он вписался в наш чемпионат. У него есть все необходимые технические качества, но мы не должны торопить его.

Платини тоже потребовалось шесть месяцев, чтобы понять менталитет Серии А», – цитирует Пранделли клубная пресс-служба.

В январе клуб купил россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

С тех пор 29-летний нападающий принял участие в двух матчах из пяти возможных.

Пранделли – о Кокорине: «Я вижу прогресс, ему нужно время, чтобы освоиться»