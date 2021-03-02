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    Пранделли – о Кокорине: «Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы понять менталитет Серии А»

    Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о новичке команды Александре Кокорине.

    «Мы должны дать ему время, чтобы он вписался в наш чемпионат. У него есть все необходимые технические качества, но мы не должны торопить его.

    Платини тоже потребовалось шесть месяцев, чтобы понять менталитет Серии А», – цитирует Пранделли клубная пресс-служба.

    • В январе клуб купил россиянина у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор 29-летний нападающий принял участие в двух матчах из пяти возможных.

    Пранделли – о Кокорине: «Я вижу прогресс, ему нужно время, чтобы освоиться»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Фиорентины»

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    02.03.2021 22:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6787

      KPCCSPB 5 часов назад

      Зачем же он так его облизывает. Трансфер копейки стоит, ладно бы лямов 20-30,но тут, необязательно оправдания для кривых ног кокоры искать.

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      Рейтинг: +7697

      NewLife 7 часов назад

      Кокорин достойный продолжатель дела лисы Алисы и кота Базилио. Пранделли не читал "Золотой ключик".

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      Рейтинг: +8435

      Hektor 84 17 часов назад

      Ну это через чур! Сравнить Платини с этим бревном? Итальяшки походу поняли что их на парили))) и уже готовятся к продаже Кокошки)

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      Рейтинг: +1020

      кто там > Hektor 84 8 часов назад

      Так он и не сравнивал их как футболистов. Он имел ввиду что да же Платини потребовалось какое-то время на адаптацию, чего уж говорить про коко.

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