Матыцин: «Лимит на легионеров – одно из проблемных направлений в российском футболе»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об ограничениях в РПЛ, связанных с числом иностранцев в заявке клубов.

«Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», – сказал Матыцин.