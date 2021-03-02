Матыцин: «Лимит на легионеров – одно из проблемных направлений в российском футболе»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался об ограничениях в РПЛ, связанных с числом иностранцев в заявке клубов.
«Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», – сказал Матыцин.
- Ранее инициативная группа клубов РПЛ связала неудачу российский команд в еврокубках с новым лимитом.
- Сейчас в лиге действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Источник: ТАСС