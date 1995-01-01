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    Матыцин: «Лимит на легионеров – одно из проблемных направлений в российском футболе»

    Министр спорта России Олег Матыцин высказался об ограничениях в РПЛ, связанных с числом иностранцев в заявке клубов.

    «Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе», – сказал Матыцин.

    • Ранее инициативная группа клубов РПЛ связала неудачу российский команд в еврокубках с новым лимитом.
    • Сейчас в лиге действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1867

      Чермындыр 3 часа назад

      А с Мутка интересно хоть кто-нибудь спросит? За лимит? За осень-весна? За допинг в Сочах? или там все лет ми спик вром май харт?

      2
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      Рейтинг: +3601

      TOMSON 3 часа назад

      Лимит это последнее, что сдерживает наш футбол от пропасти. Коррупция и максимальная незаинтересованность в своих игроках даже при условиях лимита катастрофическая. Убери лимит и хлынут толпы дешевых африканцев. Не верите? Посмотрите вокруг... Везде где можно уже работают гастеры и их все больше и больше. Соответсвенно и должности они занимают все большие.
      Разговоры про лимит это отвод глаз. Нужно менять систему подготовки, создавать экономически выгодную систему воспитания игроков, а главное начинать уже наказывать за распилы и прочее... А мы опять Тамбов спасаем и выделяем ему очередные НЕВОЗВРАТНЫЕ бабки.

      2
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      Рейтинг: +7678

      NewLife 5 часов назад

      Пукнул ни о чем, как и положено министру.))

      1
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 5 часов назад

      лимит зло особенно для нас

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