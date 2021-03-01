Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсуждают новый формат лимита на легионеров

    В российской Премьер-лиге может снова измениться лимит на легионеров, сообщает «РБ-Спорт».

    По информации источника, инициативная группа клубов РПЛ обсуждает возможность увеличения количества иностранцев в заявке, аргументируя такую необходимость снижением конкурентоспособности команд в еврокубках.

    Рассматриваются два формата – 10-12 легионеров без ограничений их появления на поле и ограничением в виде прошлого лимита («6+5»).

    • Сейчас для клубов РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2021 12:33
    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4412

      Гавроша 15 часов назад

      Да отменить его вообще и не надо мучиться!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9963

      paracetamol 18 часов назад

      Сколько можно ходить вокруг да около, мля! Дурь сотворили, и опять по второму кругу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25994

      VVM1964 1 марта, 19:57

      " Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало " .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5929

      владимир миронов 1 марта, 17:36

      Мы тут спорим о лимите, а в РФС появится новая мутко и сделает все по-своему.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      SpartakFirst064 1 марта, 16:41

      Все заладили лимит,лимит,,,да не при чём здесь лимит,,,вопрос больше экономический,клубы просто напросто бедны по сравнению с европейскими,нет возможности купить даже 2-3 по настоящему качественных легов,,собираем весь неликвид,,,,Не развит у нас футбольный бизнес ,да и в целом экономике страны пока далёко до идеала,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4445

      Давид59 > SpartakFirst064 1 марта, 17:46

      Самая последняя мысль и есть причина всего. А в стране со слабой экономикой не может быть нормального бизнеса. А футбол это и есть один из бизнесов. В начале нулевых всё работало. А потом понеслось-поехало.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2922

      Из Твери Леха 1 марта, 15:56

      Вчера в игре Рубина и спама во втором тайме был такой эпизод: Хвича обыграл двоих на краю штрафной и выдал идеальный пас в район точки 11-метрового и игрок вместо того, чтоб первым касанием нанести удар, стал делать лишнее и в итоге замешкался и удар у него не получился толком. Вот в этом весь наш футбол - элементарно нет техники и понимания, что лучше в некоторых эпизодах в одно касание играть. А такое понимание и не придет никогда, ведь учиться-то не у кого, т.к. паспортист у паспортиста не научится, а для условного Вагнера дорога закрыта, в связи с лимитом.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6964

      FanatSerj > Из Твери Леха 1 марта, 16:39

      почему же дорога закрыта? 8 легов в команде же можно. Тут футбольный мир давно изменился и времена Халков и Вагнеров закончились для РПЛ.
      Футболисты подорожали раза в три и это в евро, не говоря уже за рубли (не все газ/нефть продают) и получается даже богатые клубы так же тратят на трансферы, но по факту получают игрока классом раза в два хуже. Вот Зенит много тратил, но кого он взял даже и близко ни кто не тянет на уровень Витселя или Халка. Так же и по остальным клубам, да есть какое то количество не плохих легов, но уровень уже не тот.
      Так что пусть уже паспортистов растят, в Голландии же вырастает молодежь без звездных игроков, тут только в бабле надо ограничивать, не надо их засыпать бешенными ЗП, вот пусть получают на уровне тех стран с которыми РПЛ лига соревнуется, та же Голландия, Португалия или Бельгия. Вот тогда сразу и бегать научатся и мотивацию себе найдут куда расти и техника нужная появится и за рубеж начнут уезжать, чего не происходит сейчас.
      Года четыре назад сам топил за отмену лимита, но время идет и футбол меняется, если сейчас у клубов нет денег на хотя бы 2-3 отличных лега на команду, то откуда они появятся на 15-ть легов, понаберут загорелых нонеймов и потом смотри а них.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife > FanatSerj 1 марта, 17:02

      Маниловщина. Не будет этого, если не отменить лимит. Мы не Голландия и не Бельгия, где хорошие футбольные газоны на каждом шагу, и где не надо давть взятку тренеру, чтобы ребенок попал в состав.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +809

      Grag > NewLife 1 марта, 17:15

      Так может дело во взятках,а не в лимите.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7678

      NewLife > Grag 1 марта, 17:22

      1) лимит
      2) отсутствие инфраструктуры за пределами Москвы и Питера
      3) отсутствие денег и желания властей развивать футбол
      4) профнепригодное руководство РФС
      5) коррупция

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6964

      FanatSerj > NewLife 19 часов назад

      Вот раньше так и было, как раз года 4-5 назад, потом появился Галицкий с его академией европейского масштаба. Мало что скажу за другие не столичные клубы, но вот в Ростове впервые за 30 лет по-настоящему взялись за детский футбол, академия разных возрастов, постоянно участвуют в турнирах и зарубежных и российских.
      Инфраструктура как раз от ЧМ 2018 года осталась прекрасная пользуйся не хочу и опять же в том же Ростове с этим всё прекрасно и шикарно и посещаемость и вовлеченность молодому поколению т.к наконец то начали на футбол ходить семьями, а не одна гопота побухать и поматериться.
      А на счет коррупции, ну вот это и в правда "маниловщина" уже от вас, коррупция есть везде где есть деньги, в той же Барселоне судя по последним новостям ))
      Ещё как аргумент молодежка впервые за сраку лет попала на Евро и там все логично, парни от туда за основу играют, кто то и ЛЧ нюхнул, кто ЛЕ, а бегало бы 10 загорелых за бананы в клубах РПЛ, где бы их брать было. В первую очередь клубы должны быть заинтересованы растить молодежь, но с лимитом зарплат им надо всё же помочь. Чтобы миллионы енотов не платить деревяшкам, а вкладывать это в детский футбол инфраструктуру академий.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +809

      Grag > NewLife 11 часов назад

      Лимит в твоем списке самое маленькое зло (если это вообще зло).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +618

      Кирпичный 1 марта, 15:45

      Да когда же вы его отмените, мусолят хрен знаает сколько лет, а результата нет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5677

      Рубинище 1 марта, 15:40

      10-12 легионеров без ограничений их появления на поле-вполне адекватный формат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6757

      KPCCSPB 1 марта, 14:51

      Лимит не поможет сделать нам новых Аршавиных.. Если элементарно не могут принять мячик, забить из убойных позиций, да и в целом, просто стабильно играть, больше одного сезона.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83333

      zigbert 1 марта, 14:50

      ("6+5") -это возвращение к прошлому. На поле должны находится сильнейшие игроки а тренеру придется ломать голову, кого можно выпустить на замену,кого нельзя. Да и стабильности в составе не будет, что тоже немаловажно.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83295
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru