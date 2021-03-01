«РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсуждают новый формат лимита на легионеров

В российской Премьер-лиге может снова измениться лимит на легионеров, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, инициативная группа клубов РПЛ обсуждает возможность увеличения количества иностранцев в заявке, аргументируя такую необходимость снижением конкурентоспособности команд в еврокубках.
Рассматриваются два формата – 10-12 легионеров без ограничений их появления на поле и ограничением в виде прошлого лимита («6+5»).
- Сейчас для клубов РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Источник: «РБ-Спорт»