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  • «РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсуждают новый формат лимита на легионеров

«РБ-Спорт»: клубы РПЛ обсуждают новый формат лимита на легионеров

1 марта 2021, 12:33
27

В российской Премьер-лиге может снова измениться лимит на легионеров, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, инициативная группа клубов РПЛ обсуждает возможность увеличения количества иностранцев в заявке, аргументируя такую необходимость снижением конкурентоспособности команд в еврокубках.

Рассматриваются два формата – 10-12 легионеров без ограничений их появления на поле и ограничением в виде прошлого лимита («6+5»).

  • Сейчас для клубов РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (27)
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portero
1614592078
Изображение бурной деятельности... не очень то похоже что сделают лучше, если опять 6+5...
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NewLife
1614594447
Лимит нужен чиновникам, чтобы показушничать квасным патриотизмом сборной, несмотря на печальные результаты. Нужно полностью отменить лимит, чтобы наши кривоногие миллионеры оказались в среде жесткой конкуренции с копеечными зулусами. Тогда чиновникам придется меньше 3,14здить и больше развивать детский и молодежный футбол, со временем это положительно скажется и на сборной. А если оставить все как есть, будем и дальше катиться вниз во всех рейтингах. Сейчас на пальцах одной руки можно подсчитать, кто из нашей сборной соотвествует уровню игроков западной Европы
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PNZ1985
1614597761
нах этот лимит, пусть 11 халков бегают и берут кубок уефа условный. искусственно выращенные дормоеды пусть мячи подают за 30 евро в день
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slavа0508
1614597937
Да хоть совсем отмени лимит ,,,уровень футбола не изменится РПЛ,,,что уж говорить если даже не совсем бедные клубы как Спартак к примеру,покупают один шлак из Европы ,,,,что уж тогда говорить про нестоличные клубы,,,,да и вообще вспомните главные достижения наших клубов в еврокубках,это полуфинал ЛЧ Спартака,победа ЦСКА и Зенита в кубке УЕФА и посмотрите на составы,на 80% были Россияне,,,,а дело больше в экономической обстановке в стране,,,
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серега кашин
1614599087
неужели не ясно до сих пор что лимит это огромное зло для нашего футбола
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zigbert
1614599429
("6+5") -это возвращение к прошлому. На поле должны находится сильнейшие игроки а тренеру придется ломать голову, кого можно выпустить на замену,кого нельзя. Да и стабильности в составе не будет, что тоже немаловажно.
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Кирпичный
1614602752
Да когда же вы его отмените, мусолят хрен знаает сколько лет, а результата нет
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Из Твери Леха
1614603402
Вчера в игре Рубина и спама во втором тайме был такой эпизод: Хвича обыграл двоих на краю штрафной и выдал идеальный пас в район точки 11-метрового и игрок вместо того, чтоб первым касанием нанести удар, стал делать лишнее и в итоге замешкался и удар у него не получился толком. Вот в этом весь наш футбол - элементарно нет техники и понимания, что лучше в некоторых эпизодах в одно касание играть. А такое понимание и не придет никогда, ведь учиться-то не у кого, т.к. паспортист у паспортиста не научится, а для условного Вагнера дорога закрыта, в связи с лимитом.
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SpartakFirst064
1614606116
Все заладили лимит,лимит,,,да не при чём здесь лимит,,,вопрос больше экономический,клубы просто напросто бедны по сравнению с европейскими,нет возможности купить даже 2-3 по настоящему качественных легов,,собираем весь неликвид,,,,Не развит у нас футбольный бизнес ,да и в целом экономике страны пока далёко до идеала,
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VVM1964
1614617830
" Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало " .
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