Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Футбол превращается в порнографию. Не может выиграть команда, не бьющая по воротам»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

Грозненцы уступили дома со счетом 1:2.

С 78-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Артема Тимофеева.

«Когда побеждает та команда, которая за первый тайм не нанесла по твоим воротам ни одного удара – футбол превращается в порнографию. Судей критиковать нельзя, но я призываю всех посмотреть недавний матч «Локомотива» и ЦСКА. Если мы хотим попадать в еврокубки, то требования для всех должны быть одинаковыми.

Не может выиграть команда, которая не бьет по воротам. Если не происходит чудес, конечно. Я Хоттабыча на нашем стадионе не видел. Во втором тайме «Динамо» вообще не смогло перейти через половину поля.

Да, «Ахмат» не забивает с игры, с этим есть проблемы. Я поблагодарил своих футболистов за матч, так как мы создаем, играем, доставляем мяч до ворот. Недоволен я лишь реализацией.

Судейство? Повторюсь, требования должны быть ко всем одинаковы. Я не прошу каких-то преференций для «Ахмата». Надо просто объективно смотреть на вещи. Не снимаю с себя ответственности. Мы, наверное, где-то неправильно выбрали тактику на встречу», – сказал Талалаев.