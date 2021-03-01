Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Футбол превращается в порнографию. Не может выиграть команда, не бьющая по воротам»

Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Футбол превращается в порнографию. Не может выиграть команда, не бьющая по воротам»

1 марта 2021, 08:48
12

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

  • Грозненцы уступили дома со счетом 1:2.
  • С 78-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Артема Тимофеева.

«Когда побеждает та команда, которая за первый тайм не нанесла по твоим воротам ни одного удара – футбол превращается в порнографию. Судей критиковать нельзя, но я призываю всех посмотреть недавний матч «Локомотива» и ЦСКА. Если мы хотим попадать в еврокубки, то требования для всех должны быть одинаковыми.

Не может выиграть команда, которая не бьет по воротам. Если не происходит чудес, конечно. Я Хоттабыча на нашем стадионе не видел. Во втором тайме «Динамо» вообще не смогло перейти через половину поля.

Да, «Ахмат» не забивает с игры, с этим есть проблемы. Я поблагодарил своих футболистов за матч, так как мы создаем, играем, доставляем мяч до ворот. Недоволен я лишь реализацией.

Судейство? Повторюсь, требования должны быть ко всем одинаковы. Я не прошу каких-то преференций для «Ахмата». Надо просто объективно смотреть на вещи. Не снимаю с себя ответственности. Мы, наверное, где-то неправильно выбрали тактику на встречу», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Талалаев Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FanatSerj
1614580431
Тут надо на две команды вкупе смотреть, если одна команда не бьёт по воротам, а в вторая при этом бьёт по ногам то не факт, что и она может претендовать на положительный результат. Не сделай малонужный подкат сзади по ногам на 78-минуте, Ахмат имел бы высокие шансы уж не проиграть точно.
Ответить
хряк СМ
1614585203
Динамо работает с судьями, не Ахмату жаловаться этот матч исключение , привыкли что дома судьи на их стороне.
Ответить
yurdin
1614585339
Да и с тренером в Ахмате не угадали...
Ответить
Вомбат
1614585405
Судья как обычно ошибался в обе стороны, не делая результативных ошибок, что уже хорошо. Не думаю, что он помогал Динамо. Ну а если нынешний футбол для Талалаева превратился в порнографию, пусть меняет профессию. Лично я так не считаю. Уровень РПЛ упал, но даже наш футбол смотреть по-прежнему интересно. Что там говорить, нередко интересными бывают и матчи во дворе. Ахмату же надо больше работать над реализацией и не терять настрой до самого финального свистка.
Ответить
Retiremen_VMF
1614590059
Я не знаю почему но я с ним согласен. Что бы забить, надо забить. Не надо искать причину, надо искать возможность. Если это один матч, тут не страшно, но если это чудо у тебя не первый год происходит, тут да. И еще я очень люблю смотреть как проигрывающая матч с первых минут команда начинает на последних минутах спасать результат. А с первых минут спасать почему не стали?
Ответить
яцык
1614591090
КОМАНДА НЕ НАНЕСЛА НИ ОДНОГО УДАРА.НО 2-0.И ЭТО ХАТАБЫЧ
Ответить
NewLife
1614595453
Гробят наш футбол: отсутствие конкуренции у кривоногих из-за лимита, неквалифицированное, и частенько ангажированное судейство, а также конфликт интересов и бездарность руководства РФС.
Ответить
Ганнибал Лектор
1614608185
Бердыевы, Гаджиевы и прочие Евсеевы прочно закрепили курс на оборонительный футбол в РПЛ. Вставать всей командой вблизи штрафной, лупить по ногам всем ведущим игрокам соперника (при попустительстве судьи), толкаться, пихаться, постоянно по полю валяться... не, ну какой тут футбол? Поймать соперника на контре, заковырять какой-нибудь "шедеральный отскок" и все, очки. В чем-то я согласен с бла-бла-бла-евым
Ответить
Alex Flash
1614624019
псевдо пенальти уже заемали.
Ответить
Alex Flash
1614624413
мяч в 10 метрах от ворот, практически не меняет направления.Игрокам что, руки и привязать к туловищу.?Клоунада в натуре
Ответить
Главные новости
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
1
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
8
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Все новости
Все новости
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
9
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
13
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+