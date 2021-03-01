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    Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Футбол превращается в порнографию. Не может выиграть команда, не бьющая по воротам»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

    • Грозненцы уступили дома со счетом 1:2.
    • С 78-й минуты хозяева поля играли вдесятером после удаления Артема Тимофеева.

    «Когда побеждает та команда, которая за первый тайм не нанесла по твоим воротам ни одного удара – футбол превращается в порнографию. Судей критиковать нельзя, но я призываю всех посмотреть недавний матч «Локомотива» и ЦСКА. Если мы хотим попадать в еврокубки, то требования для всех должны быть одинаковыми.

    Не может выиграть команда, которая не бьет по воротам. Если не происходит чудес, конечно. Я Хоттабыча на нашем стадионе не видел. Во втором тайме «Динамо» вообще не смогло перейти через половину поля.

    Да, «Ахмат» не забивает с игры, с этим есть проблемы. Я поблагодарил своих футболистов за матч, так как мы создаем, играем, доставляем мяч до ворот. Недоволен я лишь реализацией.

    Судейство? Повторюсь, требования должны быть ко всем одинаковы. Я не прошу каких-то преференций для «Ахмата». Надо просто объективно смотреть на вещи. Не снимаю с себя ответственности. Мы, наверное, где-то неправильно выбрали тактику на встречу», – сказал Талалаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2021 08:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +950

      Alex Flash 22 часа назад

      мяч в 10 метрах от ворот, практически не меняет направления.Игрокам что, руки и привязать к туловищу.?Клоунада в натуре

      0
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      Рейтинг: +950

      Alex Flash 22 часа назад

      псевдо пенальти уже заемали.

      0
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      Рейтинг: +3764

      Ганнибал Лектор 1 марта, 17:16

      Бердыевы, Гаджиевы и прочие Евсеевы прочно закрепили курс на оборонительный футбол в РПЛ. Вставать всей командой вблизи штрафной, лупить по ногам всем ведущим игрокам соперника (при попустительстве судьи), толкаться, пихаться, постоянно по полю валяться... не, ну какой тут футбол? Поймать соперника на контре, заковырять какой-нибудь "шедеральный отскок" и все, очки. В чем-то я согласен с бла-бла-бла-евым

      1
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      Рейтинг: +7678

      NewLife 1 марта, 13:44

      Гробят наш футбол: отсутствие конкуренции у кривоногих из-за лимита, неквалифицированное, и частенько ангажированное судейство, а также конфликт интересов и бездарность руководства РФС.

      2
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      Рейтинг: +893

      Sky Spartak 1 марта, 13:29

      До счёта 2-0 Динамо играло лучше..забили два мяча ,отошли назад..вообще не понимаю претензий...хотя Талалаев хороший тренер...

      0
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      Рейтинг: +200

      Снег > Sky Spartak 1 марта, 18:00

      Что и с какой командой выиграл "хороший тренер"? Почему "хороший тренер" не задерживается в командах более одного сезона?

      1
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      Рейтинг: +86

      яцык 1 марта, 12:31

      КОМАНДА НЕ НАНЕСЛА НИ ОДНОГО УДАРА.НО 2-0.И ЭТО ХАТАБЫЧ

      3
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      Рейтинг: +1570

      Retiremen_VMF 1 марта, 12:14

      Я не знаю почему но я с ним согласен. Что бы забить, надо забить. Не надо искать причину, надо искать возможность. Если это один матч, тут не страшно, но если это чудо у тебя не первый год происходит, тут да. И еще я очень люблю смотреть как проигрывающая матч с первых минут команда начинает на последних минутах спасать результат. А с первых минут спасать почему не стали?

      2
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      Рейтинг: +7532

      Вомбат 1 марта, 10:56

      Судья как обычно ошибался в обе стороны, не делая результативных ошибок, что уже хорошо. Не думаю, что он помогал Динамо. Ну а если нынешний футбол для Талалаева превратился в порнографию, пусть меняет профессию. Лично я так не считаю. Уровень РПЛ упал, но даже наш футбол смотреть по-прежнему интересно. Что там говорить, нередко интересными бывают и матчи во дворе. Ахмату же надо больше работать над реализацией и не терять настрой до самого финального свистка.

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      Рейтинг: +558

      yurdin 1 марта, 10:55

      Да и с тренером в Ахмате не угадали...

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      Рейтинг: +87

      хряк СМ 1 марта, 10:53

      Динамо работает с судьями, не Ахмату жаловаться этот матч исключение , привыкли что дома судьи на их стороне.

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