Зобнин получил вторую желтую карточку за минуту до перерыва матча с «Рубином»

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В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». На 45+4 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Роман Зобнин.
Первую желтую главный арбитр матча Сергей Лапочкин показал Зобнину на 37-й минуте.
C начала сезон-2019/20 Зобнин получил три удаления в РПЛ. До этого у него не было красных карточек в чемпионате.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
- В случае ничьей «Спартак» останется в таблице 4-м.
- «Рубин», если наберет очко, поднимется на 9-е место.
Зобнин грубо остановил соперника, и судья тут же запулил Роману вторую желтуюВдесятером «Спартак» пропустил уже в самом начале второго таймаКак считаешь, удаление по делу?https://t.co/FHDZufZb0X pic.twitter.com/aHtJAadMQP— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021