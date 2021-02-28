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    Зобнин получил вторую желтую карточку за минуту до перерыва матча с «Рубином»

    В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». На 45+4 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Роман Зобнин.

    Первую желтую главный арбитр матча Сергей Лапочкин показал Зобнину на 37-й минуте.

    C начала сезон-2019/20 Зобнин получил три удаления в РПЛ. До этого у него не было красных карточек в чемпионате.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
    • В случае ничьей «Спартак» останется в таблице 4-м.
    • «Рубин», если наберет очко, поднимется на 9-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 15:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 28 февраля, 16:38

      гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      Olymp2 28 февраля, 16:23

      Давно уже уровень ФНЛ

      0
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