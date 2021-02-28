Зобнин получил вторую желтую карточку за минуту до перерыва матча с «Рубином»

В эти минуты проходит матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином». На 45+4 минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Роман Зобнин.

Первую желтую главный арбитр матча Сергей Лапочкин показал Зобнину на 37-й минуте.

C начала сезон-2019/20 Зобнин получил три удаления в РПЛ. До этого у него не было красных карточек в чемпионате.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

В случае ничьей «Спартак» останется в таблице 4-м.

«Рубин», если наберет очко, поднимется на 9-е место.