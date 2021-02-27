Ловрен: «Зениту» необходимо проснуться»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил результат матча 20-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Действующий чемпион упустил победу на 89-й минуте.

«Матчи всегда получаются непростыми, когда вы играете не на максимуме своих возможностей. Видимо, сегодня именно это и произошло – первый гол был забит из-за отсутствия взаимопонимания между вратарeм и защитником. Думаю, сейчас нам необходимо проснуться. Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» – возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого всe равно оказалось недостаточно. Следующий матч мы должны начать в состоянии максимальной концентрации.

Как проснуться? Сообща. Мы должны собраться и обсудить все наши ошибки, чтобы исправить их. А вообще других вариантов нет – только работать ещe усерднее и сохранять позитивный настрой. Знаю, после таких матчей нелегко разговаривать между собой, но мы должны извлекать уроки не только из побед, но также из неудач», – сказал хорват.