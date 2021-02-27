Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловрен: «Зениту» необходимо проснуться»

27 февраля 2021, 23:26
4

Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил результат матча 20-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Действующий чемпион упустил победу на 89-й минуте.

«Матчи всегда получаются непростыми, когда вы играете не на максимуме своих возможностей. Видимо, сегодня именно это и произошло – первый гол был забит из-за отсутствия взаимопонимания между вратарeм и защитником. Думаю, сейчас нам необходимо проснуться. Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» – возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого всe равно оказалось недостаточно. Следующий матч мы должны начать в состоянии максимальной концентрации.

Как проснуться? Сообща. Мы должны собраться и обсудить все наши ошибки, чтобы исправить их. А вообще других вариантов нет – только работать ещe усерднее и сохранять позитивный настрой. Знаю, после таких матчей нелегко разговаривать между собой, но мы должны извлекать уроки не только из побед, но также из неудач», – сказал хорват.

  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
  • «Ростов» более получаса играл в меньшинстве.
  • Дублем у ростовчан отметился зимний новичок Али Соу.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ловрен Деян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1614460375
А возможно вы просто подумали, что Арсенал лондонский и обдристались до игры. И это не удивительно, ведь как не бояться, когда в атаке лунаход, в обороне дырявый защитник, купленный только потому, что числился в Ливерпуле, а в середине поля бездарность, место которой в ФНЛ и это в лучшем случае. Так что оставь свои обещания при себе и покажи что то хотя бы на уровне днищенского РФПЛ.
Ответить
Боцман59rus
1614460811
А чего, количество нолей в зарплатой ведомости убаюкивают?
Ответить
Иван Петров 1986
1614500074
Зене лучше уже не просыпаться, лучше во сне тихо умереть.
Ответить
ySS
1614505127
Хоть один сказал правильную вещь
Ответить
Главные новости
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
8
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Все новости
Все новости
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
6
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
13
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+