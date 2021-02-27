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    Ловрен: «Зениту» необходимо проснуться»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил результат матча 20-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2). Действующий чемпион упустил победу на 89-й минуте.

    «Матчи всегда получаются непростыми, когда вы играете не на максимуме своих возможностей. Видимо, сегодня именно это и произошло – первый гол был забит из-за отсутствия взаимопонимания между вратарeм и защитником. Думаю, сейчас нам необходимо проснуться. Оказалось, что мы были не готовы к игре против «Арсенала» – возможно, кто-то из нас думал о том, что это товарищеский матч. Сегодня было получше, но этого всe равно оказалось недостаточно. Следующий матч мы должны начать в состоянии максимальной концентрации.

    Как проснуться? Сообща. Мы должны собраться и обсудить все наши ошибки, чтобы исправить их. А вообще других вариантов нет – только работать ещe усерднее и сохранять позитивный настрой. Знаю, после таких матчей нелегко разговаривать между собой, но мы должны извлекать уроки не только из побед, но также из неудач», – сказал хорват.

    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • «Ростов» более получаса играл в меньшинстве.
    • Дублем у ростовчан отметился зимний новичок Али Соу.

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    27.02.2021 23:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5776

      ySS 28 февраля 2021, 12:38

      Хоть один сказал правильную вещь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 28 февраля 2021, 11:14

      Зене лучше уже не просыпаться, лучше во сне тихо умереть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 28 февраля 2021, 00:20

      А чего, количество нолей в зарплатой ведомости убаюкивают?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 28 февраля 2021, 00:12

      А возможно вы просто подумали, что Арсенал лондонский и обдристались до игры. И это не удивительно, ведь как не бояться, когда в атаке лунаход, в обороне дырявый защитник, купленный только потому, что числился в Ливерпуле, а в середине поля бездарность, место которой в ФНЛ и это в лучшем случае. Так что оставь свои обещания при себе и покажи что то хотя бы на уровне днищенского РФПЛ.

      -1
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