Ерохин – о сборной на Евро: «Как минимум надо выходить из группы, а в плей-офф ставить максимальные цели»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

– Приложу все усилия, чтобы весной показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной на Евро. Думаю, что шансы команды на турнире хорошие.

Готовились к Евро в прошлом году, но тут свою роль сыграла пандемия. Сейчас все ждут чемпионат Европы с нетерпением и очень мотивированы.

Как минимум надо выходить из группы, а дальше – кто попадется. Но в плей-офф хочется ставить только максимальные цели.

– Сборная стала сильнее после чемпионата мира или ослабла даже по сравнению с прошлым летом?

– Конечно, у каждой команды должно быть развитие. Некоторые ребята, которые были на чемпионате мира, уже завершили карьеру в сборной: процесс смены поколений идет. Те, кто приходит, достаточно комфортно вливаются в команду. Показывают тот уровень игры, который необходим сборной.

Плюс к Евро будет время на подготовку, как перед ЧМ-2018. Так что молодые ребята окажутся готовы и физически, и психологически. Время, чтобы притереться к требованиям главного тренера, есть.