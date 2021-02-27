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  • Ерохин – о сборной на Евро: «Как минимум надо выходить из группы, а в плей-офф ставить максимальные цели»

Ерохин – о сборной на Евро: «Как минимум надо выходить из группы, а в плей-офф ставить максимальные цели»

27 февраля 2021, 14:26
2

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

– Приложу все усилия, чтобы весной показывать ту игру, которая позволит быть в составе сборной на Евро. Думаю, что шансы команды на турнире хорошие.

Готовились к Евро в прошлом году, но тут свою роль сыграла пандемия. Сейчас все ждут чемпионат Европы с нетерпением и очень мотивированы.

Как минимум надо выходить из группы, а дальше – кто попадется. Но в плей-офф хочется ставить только максимальные цели.

– Сборная стала сильнее после чемпионата мира или ослабла даже по сравнению с прошлым летом?

– Конечно, у каждой команды должно быть развитие. Некоторые ребята, которые были на чемпионате мира, уже завершили карьеру в сборной: процесс смены поколений идет. Те, кто приходит, достаточно комфортно вливаются в команду. Показывают тот уровень игры, который необходим сборной.

Плюс к Евро будет время на подготовку, как перед ЧМ-2018. Так что молодые ребята окажутся готовы и физически, и психологически. Время, чтобы притереться к требованиям главного тренера, есть.

  • Россияне на групповом этапе Евро сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Ерохин провел за сборную 26 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Зенит Россия Ерохин Александр
Комментарии (2)
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мамаша аларма
1614435348
с тобой клоун далеко не уйдут.шлак зенета
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Hektor 84
1614509956
Ну ну клоун посмотрим на тебя что ты скажешь после провала на евро и трех поражений в группе
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