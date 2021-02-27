Сарри может летом вернуться в «Наполи»

Руководство «Наполи» намерено сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Football Italia, один из кандидатов на пост – Маурицио Сарри, который уже возглавлял команду с 2015 по 2018 год.
Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис может возобновить сотрудничество с 62-летним специалистом, несмотря на серьезные разногласия в прошлом.
- Сейчас «Наполи» тренирует Дженнаро Гаттузо.
- В Серии А команда занимает седьмое место.
- Из Лиги Европы они вылетели на стадии 1/16 финала от «Гранады».
Источник: Football Italia