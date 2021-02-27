Сарри может летом вернуться в «Наполи»

Руководство «Наполи» намерено сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia, один из кандидатов на пост – Маурицио Сарри, который уже возглавлял команду с 2015 по 2018 год.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис может возобновить сотрудничество с 62-летним специалистом, несмотря на серьезные разногласия в прошлом.