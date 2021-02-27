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Сарри может летом вернуться в «Наполи»

27 февраля 2021, 08:59

Руководство «Наполи» намерено сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia, один из кандидатов на пост – Маурицио Сарри, который уже возглавлял команду с 2015 по 2018 год.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис может возобновить сотрудничество с 62-летним специалистом, несмотря на серьезные разногласия в прошлом.

  • Сейчас «Наполи» тренирует Дженнаро Гаттузо.
  • В Серии А команда занимает седьмое место.
  • Из Лиги Европы они вылетели на стадии 1/16 финала от «Гранады».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Гаттузо Дженнаро Сарри Маурицио Де Лаурентис Аурелио
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