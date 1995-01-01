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    Дюпин: «У «Рубина» есть должок перед «Спартаком»

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 20-го тур РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 28 февраля в Москве.

    «У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», – сказал Дюпин.

    • «Спартак» в 1-м круге победил со счетом 2:0.
    • Москвичи в случае победы над «Рубином» могут подняться на 2-е место.
    • У «Рубина» есть шанс подняться на 6-ю строчку.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 21:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14168

      derrik2000 1 час назад

      Если обе команды покажут ФУТБОЛ, а не "дыр-дыр российского разлива", буду только рад.

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