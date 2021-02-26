Дюпин: «У «Рубина» есть должок перед «Спартаком»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 20-го тур РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 28 февраля в Москве.

«У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», – сказал Дюпин.