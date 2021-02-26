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Дюпин: «У «Рубина» есть должок перед «Спартаком»

26 февраля 2021, 21:09
5

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 20-го тур РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 28 февраля в Москве.

«У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», – сказал Дюпин.

  • «Спартак» в 1-м круге победил со счетом 2:0.
  • Москвичи в случае победы над «Рубином» могут подняться на 2-е место.
  • У «Рубина» есть шанс подняться на 6-ю строчку.

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Дюпин Юрий
Комментарии (5)
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derrik2000
1614363888
Если обе команды покажут ФУТБОЛ, а не "дыр-дыр российского разлива", буду только рад.
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paracetamol
1614413382
Надо драть свиней! Сесть в оборону, как Курбан Великолепный завещал, и забить 1 в контратаке. А возможностей таких свини создадут немало. Так что можно и не особо стараться каждую реализовывать!
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SanInstructor
1614505176
и этот туда же...
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ФаТеК 1945
1614507744
...уверен сегодня СУДЬИ отыграются на РУБИНе. болельщик РУБИНа.
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FaTeK1945ru
1614508166
...будем надеяться на РУБИН !!!
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