Дюпин: «У «Рубина» есть должок перед «Спартаком»

Если обе команды покажут ФУТБОЛ, а не "дыр-дыр российского разлива", буду только рад.
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился ожиданиями от матча 20-го тур РПЛ против «Спартака». Встреча состоится 28 февраля в Москве.
«У нас с ними было много матчей, где мы не дожали, хотя должны были. Любая команда для нас принципиальная, в любой игре мы должны выходить на победу, у нас стоят свои задачи. И да, есть должок перед «Спартаком» за первый круг», – сказал Дюпин.
- «Спартак» в 1-м круге победил со счетом 2:0.
- Москвичи в случае победы над «Рубином» могут подняться на 2-е место.
- У «Рубина» есть шанс подняться на 6-ю строчку.