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    Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне

    «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей вылетел из турнира.

    Команда Мурада Мусаева потерпела пятое поражение в еврокубках в текущем сезоне. «Краснодар» также одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

    Остальные представители РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы вылетели еще по итогам осенней стадии. Их результаты ниже:

    • «Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.
    • «Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.
    • ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +136

      Vladislaf 2 минуты назад

      По уровню клубов, мы сейчас в третьем десятке чемпионатов а не седьмые. Клубы из Греции, Бельгии, Турции, Швейцарии, Хорватии, Украины, Австрии, Нидерландов и т.д. - объективно уже выше уровнем. Сезона 2-3 и опустимся во второй десяток, ну а потом как старые регалии спадут попадем в заслуженный третий десяток где нибудь 23-25-ми. Лимит виноват только частично, по мне рынок игроков виноват не меньше. Ценны такие что более менее хороший игрок стоит 20+лямов а все что меньше в 90% шлак. Кроме Зенита никто столько за игроков не может платить. Ну отменят лимит, забьется лига легионерами низкого уровня другие нашим не по карману. Результаты может на 10-15% вверх поползут и все на этом.

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      Рейтинг: +3767

      solodealer 5 минут назад

      Футбол, станкостроение, космос, дроны, самолётострение, производство авто...
      А, может быть, мы, хоть, по строительству апарт-отелей лидируем?

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      Рейтинг: +2267

      Fusballer 9 минут назад

      Теперь РФС может отчитаться о новых рекордах.

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      Рейтинг: +2852

      Из Твери Леха 25 минут назад

      Два укр клуба в 1/8, Рейнджерс, Славия, Загреб, Молде, Янг-Бойс. Лимит нужен, говорили они...

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      Рейтинг: +813

      Радио1000шумеров 32 минуты назад

      Все печально. Даже неохота в этого упыря Рамиреса камнями кидаться...

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      Рейтинг: +10

      мамаша аларма 1 час назад

      стыдно за помойку зенет

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