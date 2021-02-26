Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне

«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей вылетел из турнира.

Команда Мурада Мусаева потерпела пятое поражение в еврокубках в текущем сезоне. «Краснодар» также одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

Остальные представители РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы вылетели еще по итогам осенней стадии. Их результаты ниже: