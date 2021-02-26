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  • Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне

Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне

26 февраля 2021, 07:58
22

«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей вылетел из турнира.

Команда Мурада Мусаева потерпела пятое поражение в еврокубках в текущем сезоне. «Краснодар» также одержал одну победу и дважды сыграл вничью.

Остальные представители РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы вылетели еще по итогам осенней стадии. Их результаты ниже:

  • «Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.
  • «Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.
  • ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Локомотив ЦСКА
Комментарии (22)
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мамаша аларма
1614316407
стыдно за помойку зенет
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Из Твери Леха
1614319203
Два укр клуба в 1/8, Рейнджерс, Славия, Загреб, Молде, Янг-Бойс. Лимит нужен, говорили они...
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Fusballer
1614320149
Теперь РФС может отчитаться о новых рекордах.
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Vladislaf
1614320602
По уровню клубов, мы сейчас в третьем десятке чемпионатов а не седьмые. Клубы из Греции, Бельгии, Турции, Швейцарии, Хорватии, Украины, Австрии, Нидерландов и т.д. - объективно уже выше уровнем. Сезона 2-3 и опустимся во второй десяток, ну а потом как старые регалии спадут попадем в заслуженный третий десяток где нибудь 23-25-ми. Лимит виноват только частично, по мне рынок игроков виноват не меньше. Ценны такие что более менее хороший игрок стоит 20+лямов а все что меньше в 90% шлак. Кроме Зенита никто столько за игроков не может платить. Ну отменят лимит, забьется лига легионерами низкого уровня другие нашим не по карману. Результаты может на 10-15% вверх поползут и все на этом.
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Garrincha58
1614322731
надо ещё больше добавить им кривоногим зарплаты и ещё лет на десять продлить контракты с Жирковым и Дзюбой и им подобным и тогда точно Россия всех обгонит и наконец то займёт первое место с конца в рейтинге УЕФА к чему мы и стремимся семимильными шагами
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Hektor 84
1614323130
Позорище!!!
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алдан2014
1614330141
Да здравствует лимит и Газпром,пустивший корни во всём футбольном руководстве и испоганивший наш футбол. Господа из Газпрома,а не пойти ли вам лесом из футбола на Руси?
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кто там
1614330931
Бл какой же это позор) а тем ублю дкам что должны отвечать за качество и уровень российского футбола хоть бы хрен, да же не стыдно за свою бездарность и вороскую натуру, то что они в первую очередь позорят честь страны. Хотя о чем я, вся страна в овне, только 15 рублевые радуются, а мы чего-то ждём от футбола нашего. Позор. Одно радует, что с такими управленцами скоро в таблице скатимся туда, что будет только одна путевка в ле и то через стыковые матчи) впринципе так и должно быть, только дураки смотрят и чему то радуются на внутренние матчи этих слабаков.
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Павелий
1614339557
Конкуренция + деньги = развитие. Деньги (Газпрома) + админресурс - конкуренция = деградация. Это всё, что нужно знать о российском футболе.
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Рубинище
1614341418
В пиз!у такой футбол. инвалиды с физруками одни.
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