Российские клубы одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков в этом сезоне

По уровню клубов, мы сейчас в третьем десятке чемпионатов а не седьмые. Клубы из Греции, Бельгии, Турции, Швейцарии, Хорватии, Украины, Австрии, Нидерландов и т.д. - объективно уже выше уровнем. Сезона 2-3 и опустимся во второй десяток, ну а потом как старые регалии спадут попадем в заслуженный третий десяток где нибудь 23-25-ми. Лимит виноват только частично, по мне рынок игроков виноват не меньше. Ценны такие что более менее хороший игрок стоит 20+лямов а все что меньше в 90% шлак. Кроме Зенита никто столько за игроков не может платить. Ну отменят лимит, забьется лига легионерами низкого уровня другие нашим не по карману. Результаты может на 10-15% вверх поползут и все на этом.
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей вылетел из турнира.
Команда Мурада Мусаева потерпела пятое поражение в еврокубках в текущем сезоне. «Краснодар» также одержал одну победу и дважды сыграл вничью.
Остальные представители РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы вылетели еще по итогам осенней стадии. Их результаты ниже:
- «Зенит» – одна ничья и пять поражений в ЛЧ.
- «Локомотив» – три ничьи и три поражения в ЛЧ.
- ЦСКА – три ничьи и три поражения в ЛЕ.