Главные новости дня. «Краснодар» вылетел из ЛЕ, Промес подписал контракт со «Спартаком»

ЦСКА: Акинфеев изолирован от команды с признаками ОРВИ

«Спартак» направил запрос в РФС с просьбой разобрать работу Левникова в матче с «Динамо»

Промес подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года

«Спартак» – о Бакаеве: «Динамо» предлагало 5 миллионов. Переговоры закончились, не начавшись»

«Краснодар» арендовал Бабурина у «Ростова» до конца сезона

Hurriyet: лучший бомбардир турецкой Суперлиги не захотел переходить в «Краснодар»

AS: Алаба сообщил «Реалу» и «ПСЖ», что хочет играть в полузащите

«СЭ»: Сафонов и Уткин не играют за «Краснодар» из-за контрактных разногласий с руководством

Лига Европы. «Краснодар» снова проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из турнира

Стали известны все участники 1/8 финала ЛЕ