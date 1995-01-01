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    Лига Европы. «Краснодар» снова проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из турнира

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:1.

    Единственный гол в первом тайме забил полузащитник хорватской команды Мислав Оршич.

    Неделю назад «Краснодар» дома потерпел поражение со счетом 2:3. По сумме двух встреч дальше прошло «Динамо».

    Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

    Динамо (Хорватия) – Краснодар (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Оршич, 31.

    «Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер (Мишич, 69), Якич, Адеми, Иванушец (Атимвен, 83), Оршич, Петкович (Гавранович, 87).

    «Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский (Ари, 69), Кабелла, Вилена (Ольссон, 60), Ионов, Вандерсон, Классон.

    Предупреждения: Майер, 59 – Вилена, 42.

    Первый матч: 3:2.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +9878

      paracetamol 9 минут назад

      Кто бы сомневался... Бардак у быков, стадо!

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      Рейтинг: +1460

      KalterJax 34 минуты назад

      Ладно бы счёт не по игре был! А так приходится констатировать, что наш чемпионат хуже хорватского, ни ЦСКА, ни Краснодар ничего не показали с этим соперником!

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      Рейтинг: +517

      амани 42 минуты назад

      ДИНАМО КИЕВ . ШАХТЕР ДОНЕЦК МОЛОДЦЫ УКРАИНЦЫ . БРАВО111ежегодно доказывают свой уровень........удачи далее

      0
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      Рейтинг: +1449

      ySS 48 минут назад

      Краснодар оказался не готов, совсем не готов

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      Рейтинг: +7464

      Вомбат 52 минуты назад

      Ничего другого и быть не могло. Разница в классе бросалась в глаза еше в первой игре. А по настрою было равенство. Обе команды очень хотели пройти дальше. Но у краснодара для того, чтобы играть в 1:8 ЛЕ слишком маленький бюджет. Всего 120 миллионов евро в год. А вот у Загреба целых 6 миллионов. Правда некоторые могут сказать, что 6 меньше, чем 120. Но это как сказать. 120 млн в Краснодаре это как 1.2 млн в Загребе, потому что хорваты в 100 раз эффективнее нас. Во всем, абсолютно во всем. В первую очередь в профессионализме.

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      Рейтинг: +20740

      Боцман59rus 54 минуты назад

      Хороший, классный привоз..... видимо долго тренировались

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      Рейтинг: +2509

      Кузьмич на трибуне 55 минут назад

      То что я сегодня увидел- это не футбол , это не ФК Краснодар. Это слив тренера. Реми Кабелла, не только привёз, но и с линии вратарской бил выше ворот. Берга нет, Смольников и Вильена как будто делали одолжение, в воротах молодой вратарь. Сафонов не понятно где? Уткин тоже не в заявке, Адамова отдали в Сочи, Синицын тоже улетел. Что вы из команды сделали?

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      Рейтинг: +1593

      Nevsky_RU 1 час назад

      Не зря хорваты радовались что попали на команду из РПЛ. Еще год назад команды из периферийных лиг Европы выносили теже Краснодар и ЦСКА в ЛЕ. То что в этом году история продолжается, не оставляет уже никаких сомнений, что реальный уровень РПЛ гораздо ниже действующего рейтинга. Наша лига максимум на уровне лиг восточной Европы, а может уже и ниже. Спорт в данном случае как отражение ситуации в стране в целом, в науке, образовании, промышленности и т.д.
      Привет режиму и профессионалам у руля как клубов, лиг, так и самой страны....

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      Рейтинг: +8363

      Hektor 84 1 час назад

      Ну же Сулейманов расскажи кого вы там проходили до хорватов? Сколько ж гонору было!!!

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      Рейтинг: +752

      Вальдемар IV > Hektor 84 5 минут назад

      без кабинетных слез не была бы эта ветка особой

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      Рейтинг: +707

      DemSerg 1 час назад

      Стыдоба!

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