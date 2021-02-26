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  • Лига Европы. «Краснодар» снова проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из турнира

Лига Европы. «Краснодар» снова проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из турнира

26 февраля 2021, 00:51
40

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:1.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник хорватской команды Мислав Оршич.

Неделю назад «Краснодар» дома потерпел поражение со счетом 2:3. По сумме двух встреч дальше прошло «Динамо».

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

Динамо (Хорватия) – Краснодар (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Оршич, 31.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер (Мишич, 69), Якич, Адеми, Иванушец (Атимвен, 83), Оршич, Петкович (Гавранович, 87).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский (Ари, 69), Кабелла, Вилена (Ольссон, 60), Ионов, Вандерсон, Классон.

Предупреждения: Майер, 59 – Вилена, 42.

Первый матч: 3:2.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Динамо Загреб Краснодар
Комментарии (40)
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DemSerg
1614290088
Стыдоба!
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Hektor 84
1614290156
Ну же Сулейманов расскажи кого вы там проходили до хорватов? Сколько ж гонору было!!!
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Nevsky_RU
1614290420
Не зря хорваты радовались что попали на команду из РПЛ. Еще год назад команды из периферийных лиг Европы выносили теже Краснодар и ЦСКА в ЛЕ. То что в этом году история продолжается, не оставляет уже никаких сомнений, что реальный уровень РПЛ гораздо ниже действующего рейтинга. Наша лига максимум на уровне лиг восточной Европы, а может уже и ниже. Спорт в данном случае как отражение ситуации в стране в целом, в науке, образовании, промышленности и т.д. Привет режиму и профессионалам у руля как клубов, лиг, так и самой страны....
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Вомбат
1614290948
Ничего другого и быть не могло. Разница в классе бросалась в глаза еше в первой игре. А по настрою было равенство. Обе команды очень хотели пройти дальше. Но у краснодара для того, чтобы играть в 1:8 ЛЕ слишком маленький бюджет. Всего 120 миллионов евро в год. А вот у Загреба целых 6 миллионов. Правда некоторые могут сказать, что 6 меньше, чем 120. Но это как сказать. 120 млн в Краснодаре это как 1.2 млн в Загребе, потому что хорваты в 100 раз эффективнее нас. Во всем, абсолютно во всем. В первую очередь в профессионализме.
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KalterJax
1614292052
Ладно бы счёт не по игре был! А так приходится констатировать, что наш чемпионат хуже хорватского, ни ЦСКА, ни Краснодар ничего не показали с этим соперником!
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paracetamol
1614293526
Кто бы сомневался... Бардак у быков, стадо!
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Рубинище
1614301893
днище РПЛ снова подтвердил свой уровень. копаем дальше Не быки а стадо коров какое то. Галицкий пока в середине не окапается по полной так и не поймёт ничего
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Skull_Boy
1614311583
Главное, как трепал Шапи, вы не ЦСКА и слились в чистую
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Из Твери Леха
1614317837
Ну че сказать, обгадились. Жирная точка выступлениям всех клубов РПЛ поставлена. И поставлена клубом их хорватской лиги. Какие они там в рейтинге???
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zigbert
1614324992
К сожалению не получилось. В обороне сыграли лучше а вот в атаке не показали ничего. Но этот результат беда всего нашего футбола.
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