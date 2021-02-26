Лига Европы. «Краснодар» снова проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из турнира

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» на выезде уступил загребскому «Динамо» со счетом 0:1.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник хорватской команды Мислав Оршич.

Неделю назад «Краснодар» дома потерпел поражение со счетом 2:3. По сумме двух встреч дальше прошло «Динамо».

Лига Европы. Плей-офф. 1/16 финала. Ответные матчи

Динамо (Хорватия) – Краснодар (Россия) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Оршич, 31.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофил-Катерин, Лауритсен, Гвардиол, Майер (Мишич, 69), Якич, Адеми, Иванушец (Атимвен, 83), Оршич, Петкович (Гавранович, 87).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Мартынович, Кайо, Чернов, Газинский (Ари, 69), Кабелла, Вилена (Ольссон, 60), Ионов, Вандерсон, Классон.

Предупреждения: Майер, 59 – Вилена, 42.

Первый матч: 3:2.

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