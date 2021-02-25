Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА: Акинфеев изолирован от команды с признаками ОРВИ

25 февраля 2021, 12:19
7

ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Игоря Акинфеева.

«После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», – говорится в официальном заявлении клуба.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1614246122
определиться сами не могут чем он болен
Ответить
Вомбат
1614250159
Диагноз коронавируса ставится по результатам теста. Нормальный тест исследуется в лаборатории, результат всегда известен на следующий день после взятия пробы. Если тест взяли на другой день после игры с СКА, то есть 22-го, то результат должен был прийти 23 февраля. Если тест отрицательный, то почему бы о этом не сказать? Значит положительный. Сегодня 25-е, а это значит, что вчера брали повторный тест. Сегодня, если повторный тоже положительный, в ЦСКА уже знают, что это корона. А если отрицательный, то непонятно что с ним. В этом случае человека тестируют снова, берут тест на антитела и так далее. Возможно именно так и обстоит дело с Акинфеевым (хотелось бы). Но может быть у него все-таки корона, и ЦСКА просто не хочет, чтобы о этом знали. В любой случае игроку здоровья!
Ответить
Из Твери Леха
1614255552
Надо того пацанчика ставить, который на замену вышел в матче с Реалом.
Ответить
Hektor 84
1614506781
А зачем изолировать?
Ответить
Главные новости
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
7
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
12
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
3
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
6
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
11
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
7
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
1
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+