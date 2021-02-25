ЦСКА: Акинфеев изолирован от команды с признаками ОРВИ

ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Игоря Акинфеева.

По информации Metaratings, 34-летний футболист заразился коронавирусом.

В связи с болезнью капитана московский клуб отозвал из аренды в «Урале» голкипера Илью Помазуна.

«После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», – говорится в официальном заявлении клуба.