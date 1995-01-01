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    ЦСКА: Акинфеев изолирован от команды с признаками ОРВИ

    ЦСКА опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Игоря Акинфеева.

    «После кубкового матча со «СКА-Хабаровском» капитан ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

    Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», – говорится в официальном заявлении клуба.

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    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии6
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      Рейтинг: +805

      Радио1000шумеров 56 минут назад

      А что там Тороп? Зря Овчину выгнали, по-моему Бабаев мышей вообще не ловит, какая-то странная и неадекватная трансферная и кадровая политика у ЦСКА...

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      Рейтинг: +7464

      Вомбат 1 час назад

      Диагноз коронавируса ставится по результатам теста. Нормальный тест исследуется в лаборатории, результат всегда известен на следующий день после взятия пробы. Если тест взяли на другой день после игры с СКА, то есть 22-го, то результат должен был прийти 23 февраля. Если тест отрицательный, то почему бы о этом не сказать? Значит положительный. Сегодня 25-е, а это значит, что вчера брали повторный тест. Сегодня, если повторный тоже положительный, в ЦСКА уже знают, что это корона. А если отрицательный, то непонятно что с ним. В этом случае человека тестируют снова, берут тест на антитела и так далее. Возможно именно так и обстоит дело с Акинфеевым (хотелось бы). Но может быть у него все-таки корона, и ЦСКА просто не хочет, чтобы о этом знали. В любой случае игроку здоровья!

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      Рейтинг: +5780

      серега кашин 2 часа назад

      определиться сами не могут чем он болен

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      Рейтинг: +15805

      vladimir-7 > серега кашин 1 час назад

      Вот теперь достоверная информация от официального сайта ЦСКА

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      Рейтинг: +11548

      JTherry > vladimir-7 1 час назад

      metaraitings - бомже-канальный рупор...

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      Рейтинг: +15805

      vladimir-7 > JTherry 35 минут назад

      Очень похоже.

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