ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в «Урале» в связи с болезнью Акинфеева

Ивана Коновалова берите
Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил возвращение вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА.
Ранее Metaratings сообщил, что голкипер вернется в московский клуб из аренды в связи с болезнью Игоря Акинфеева, у которого обнаружили коронавирус.
«У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел.
Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек.
Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него все сложилось», – сказал Иванов.
- В этом сезоне Помазун провел за «Урал» 17 матчей и пропустил 20 голов.
- Он – воспитанник ЦСКА.