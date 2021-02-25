ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в «Урале» в связи с болезнью Акинфеева

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил возвращение вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА.

Ранее Metaratings сообщил, что голкипер вернется в московский клуб из аренды в связи с болезнью Игоря Акинфеева, у которого обнаружили коронавирус.

«У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел.

Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек.

Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него все сложилось», – сказал Иванов.