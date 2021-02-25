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  • ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в «Урале» в связи с болезнью Акинфеева

ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в «Урале» в связи с болезнью Акинфеева

25 февраля 2021, 10:56
14

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил возвращение вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА.

Ранее Metaratings сообщил, что голкипер вернется в московский клуб из аренды в связи с болезнью Игоря Акинфеева, у которого обнаружили коронавирус.

«У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел.

Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек.

Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него все сложилось», – сказал Иванов.

  • В этом сезоне Помазун провел за «Урал» 17 матчей и пропустил 20 голов.
  • Он – воспитанник ЦСКА.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Акинфеев Игорь Помазун Илья Иванов Григорий
Комментарии (14)
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JTherry
1614240226
дядя Гриша в шоке - кем заменить "дырку" в воротах...)
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vladimir-7
1614240240
А, что делать с защитой и кто заменит И. Дивеева? Может пора Фукса выпускать?
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chinseyfried
1614245490
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкe и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ----- https://fia.st/W309j5E
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