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    ЦСКА отозвал Помазуна из аренды в «Урале» в связи с болезнью Акинфеева

    Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил возвращение вратаря Ильи Помазуна в ЦСКА.

    Ранее Metaratings сообщил, что голкипер вернется в московский клуб из аренды в связи с болезнью Игоря Акинфеева, у которого обнаружили коронавирус.

    «У ЦСКА в трансферном контракте была опция отозвать Илью, они ею воспользовались в последний день окна, потому что Игорь Акинфеев заболел.

    Конечно, не очень хорошая ситуация для нас. Будем пробовать подписать ему сегодня замену. Но для нас Илья это, конечно, потеря, потому что у нас он доказал состоятельность и как игрок, и как человек.

    Хотелось бы, чтобы он был у нас до конца сезона, но вот так сложилось. Будем за него переживать. Дай бог, чтобы в ЦСКА у него все сложилось», – сказал Иванов.

    • В этом сезоне Помазун провел за «Урал» 17 матчей и пропустил 20 голов.
    • Он – воспитанник ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12

      Forvard47 3 минуты назад

      Ивана Коновалова берите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15794

      vladimir-7 6 минут назад

      А, что делать с защитой и кто заменит И. Дивеева? Может пора
      Фукса выпускать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11313

      Skull_Boy > vladimir-7 2 минуты назад

      Он поломанный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11548

      JTherry 6 минут назад

      дядя Гриша в шоке - кем заменить "дырку" в воротах...)

      0
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