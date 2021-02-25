«Спартак» – о Бакаеве: «Динамо» предлагало 5 миллионов. Переговоры закончились, не начавшись»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».

«Динамо» предлагало 5 миллионов евро, мы не стали отвечать на это предложение. Мы назвали своe предложение. Переговоры закончились, не начавшись.

Что касается Бакаева, тренер на него рассчитывает. У нас есть планы на этого игрока. Будем помогать, чтобы ему было комфортно», – приводит слова Мележикова «Чемпионат»