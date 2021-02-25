«Спартак» – о Бакаеве: «Динамо» предлагало 5 миллионов. Переговоры закончились, не начавшись»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».
«Динамо» предлагало 5 миллионов евро, мы не стали отвечать на это предложение. Мы назвали своe предложение. Переговоры закончились, не начавшись.
Что касается Бакаева, тренер на него рассчитывает. У нас есть планы на этого игрока. Будем помогать, чтобы ему было комфортно», – приводит слова Мележикова «Чемпионат»
- По информации «СЭ», «Спартак» был готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро.
- Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.
Источник: «Чемпионат»