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    «Спартак» – о Бакаеве: «Динамо» предлагало 5 миллионов. Переговоры закончились, не начавшись»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о несостоявшемся переходе Зелимхана Бакаева в «Динамо».

    «Динамо» предлагало 5 миллионов евро, мы не стали отвечать на это предложение. Мы назвали своe предложение. Переговоры закончились, не начавшись.

    Что касается Бакаева, тренер на него рассчитывает. У нас есть планы на этого игрока. Будем помогать, чтобы ему было комфортно», – приводит слова Мележикова «Чемпионат»

    • По информации «СЭ», «Спартак» был готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро.
    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14151

      derrik2000 16 минут назад

      "Что касается Бакаева, тренер на него рассчитывает."

      О-хо-хо, а-ха-ха!! )))))))))))))))))))))))))))))
      КАКОЙ тренер на него рассчитывает?
      тедескин, что ли???
      тедескин уже на себя-то не рассчитывает, а только на руководство Спартака, которое должно ему исправно платить бабло до окончания контракта!

      0
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      Рейтинг: +17317

      slavutiq70 41 минуту назад

      За 5 лямов и самим пригодится,придёт новый тренер а там видно будет кого продавать,,,,а сейчас лучше аренда,,,, на Transfermarkt цена 7,5 ляма а там обычно реальные цены,,,,

      1
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      Рейтинг: +4961

      Томик 1 час назад

      Пять миллионов? И не продали...? Поторговались бы, ещё тысчёнок 200 выторговали бы, плюс какие-нибудь бонусы. Он же через полгода никому не нужен будет вообще. Рано радовался. В итоге бесплатно убежит. Хотя деньги всё равно не мои, а его бегству буду только рад. Глаза болят смотреть на его "игру".

      1
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      Рейтинг: +2696

      Бомбардиръ 1 час назад

      Хрюшки не смогли найти лохов)

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