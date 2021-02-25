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«СЭ»: «Спартак» отпустит Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов

25 февраля 2021, 15:38
25

Стала известна сумма возможного трансфера полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Динамо».

По информации «СЭ», «Спартак» готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро. Эта сумма может быть разбита на четыре транша.

Ранее журналист Нобель Арустамян утверждал, что столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека.

  • Агенты Бакаева предложили «Динамо» купить футболиста в сентябре 2020 года.
  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
  • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бакаев Зелимхан
Комментарии (25)
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Из Твери Леха
1614256910
12 мильёнов? что за афера? нолик явно лишний.
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алдан2014
1614257708
СЭ тот ещё источник. На пяти сторгуются,если успеют до полуночи
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slavа0508
1614258103
Ну не знаю наверное пора продавать ,,,всем лучше и игроку и Спартак получит сколько то,нужна перезагрузка Зелимхану,не дело на лавке сидеть,,,А по хорошему сначала тренера нового найти надо и пусть он решает кто ему нужен,а кого продать,,,
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Боцман59rus
1614258195
"СЭ" желтушная помойка из дешёвых сплетен)))
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Алехсбургер.
1614259063
Сколько же Зобнина тогда-бы вернуть стоило.....? Динамо,такое Динамо...)
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zigbert
1614259110
Источник не надежный. Все переходы лучше делать летом с приходом нового тренера. Жаль будет Бакаева если уйдет. Он еще может заявить о себе.
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хряки
1614260360
хрячьё позорное!
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JTherry
1614262125
переговоры закончились, не успев начаться)) обычные "агентские игры" на нервах, учитывая, что у Бакаева появился новый агент - небезызвестный Агузаров, тайными нитями связанный с Черчесовым...
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Томик
1614262511
12 миллионов - это смешно, конечно. Даже 5 по его ковырянию на поле - это благотворительность.
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Иван Петров 1986
1614264081
За столько никто не возьмет. Просите два, а то будет сидеть вам в убыток.
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