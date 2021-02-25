«СЭ»: «Спартак» отпустит Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов

Стала известна сумма возможного трансфера полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Динамо».
По информации «СЭ», «Спартак» готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро. Эта сумма может быть разбита на четыре транша.
Ранее журналист Нобель Арустамян утверждал, что столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека.
- Агенты Бакаева предложили «Динамо» купить футболиста в сентябре 2020 года.
- Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»