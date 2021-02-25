«СЭ»: «Спартак» отпустит Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов

Стала известна сумма возможного трансфера полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Динамо».

По информации «СЭ», «Спартак» готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро. Эта сумма может быть разбита на четыре транша.

Ранее журналист Нобель Арустамян утверждал, что столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека.