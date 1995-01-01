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    «СЭ»: «Спартак» отпустит Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов

    Стала известна сумма возможного трансфера полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Динамо».

    По информации «СЭ», «Спартак» готов продать Бакаева в «Динамо» за 12 миллионов евро. Эта сумма может быть разбита на четыре транша.

    Ранее журналист Нобель Арустамян утверждал, что столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека.

    • Агенты Бакаева предложили «Динамо» купить футболиста в сентябре 2020 года.
    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:38
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2078

      Иван Петров 1986 26 минут назад

      За столько никто не возьмет. Просите два, а то будет сидеть вам в убыток.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4961

      Томик 52 минуты назад

      12 миллионов - это смешно, конечно. Даже 5 по его ковырянию на поле - это благотворительность.

      0
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      ...
      Рейтинг: +256

      Алексей новый > Томик 29 минут назад

      Неужели не понятно, что таким способом через прачечную футбольных клубов обналичивается "серое" бабло.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4961

      Томик > Алексей новый 7 минут назад

      Поподробнее, специалист. Чьё бабло, кем обналичивается? Где и кто Вам информацию предоставляет? Фамилии, будьте любезны. Языком то трепать мы все умеем. "Интриги, скандалы, расследования"...) Что ещё Вам понятно, до чего нам не дойти своим умом? И почему не отмыли в этот раз?

      1
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      Рейтинг: +11567

      JTherry 58 минут назад

      переговоры закончились, не успев начаться)) обычные "агентские игры" на нервах, учитывая, что у Бакаева появился новый агент - небезызвестный Агузаров, тайными нитями связанный с Черчесовым...

      3
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      Рейтинг: +11

      хряки 1 час назад

      хрячьё позорное!

      0
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      Рейтинг: +1413

      Tsigan 1 час назад

      12 лямов, я в шоке)))

      0
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      Рейтинг: +4413

      Cleaner > Tsigan 1 час назад

      И я в шоке. Такого игрока и почти даром отдают!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83134

      zigbert 1 час назад

      Источник не надежный. Все переходы лучше делать летом с приходом нового тренера. Жаль будет Бакаева если уйдет. Он еще может заявить о себе.

      3
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      Рейтинг: +11567

      JTherry > zigbert 55 минут назад

      никуда он не перейдет, Нобель слышал "звон", но это были не монеты)) но поделиться сплетней не терпится, да и сам не прочь руки нагреть на трансферах...

      2
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      Рейтинг: +83134

      zigbert > JTherry 50 минут назад

      Сомневаюсь что Динамо взяло бы Бакаева за такие деньги.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11567

      JTherry > zigbert 42 минуты назад

      у Бакаева контракт подписан со Спартаком, цена взята с потолка, потому что о продаже не было и речи... возню затеял Агузаров...

      2
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      Рейтинг: +83134

      zigbert > JTherry 35 минут назад

      Агенты всегда больше заботятся о своей выгоде.

      2
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      Рейтинг: +11567

      JTherry > zigbert 6 минут назад

      кстати, по Д. Егорову - Промес: "инсайд Дмитрия Егорова о том, что я подарил игрокам Аякса часы на прощание - ложь..." - в этом вся суЧность российской журналистики...

      0
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      Рейтинг: +1633

      Алехсбургер. 1 час назад

      Сколько же Зобнина тогда-бы вернуть стоило.....?
      Динамо,такое Динамо...)

      1
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      Рейтинг: +274

      Маленький 1 час назад

      Что-то много....

      0
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      Рейтинг: +20727

      Боцман59rus 2 часа назад

      "СЭ" желтушная помойка из дешёвых сплетен)))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17317

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну не знаю наверное пора продавать ,,,всем лучше и игроку и Спартак получит сколько то,нужна перезагрузка Зелимхану,не дело на лавке сидеть,,,А по хорошему сначала тренера нового найти надо и пусть он решает кто ему нужен,а кого продать,,,

      2
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