Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: агенты Бакаева предложили его «Динамо». Зелимхана не устраивают условия контракта со «Спартаком»

«СЭ»: агенты Бакаева предложили его «Динамо». Зелимхана не устраивают условия контракта со «Спартаком»

22 сентября 2020, 14:46
34

По информации «СЭ», представители полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева предложили московскому «Динамо» купить футболиста.

Переговоры между сторонами пока начаты не были. Бакаева, продлевавшего контракт со «Спартаком» в последний раз в 2018 году, не устраивают текущие условия контракта. Зелимхан получает зарплату, сравнимую с зарплатами футболистов «Спартака-2».

  • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
  • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 8 матчей, забил гол и отдал три голевые передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Бакаев Зелимхан
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boeung777
1600775337
Как только начинают мучить контракты и деньги, сразу перестают играть в футбол.
Ответить
"supermax"
1600775495
Ну и отправить в Спартак 2 до 22 года.... На Рассказова что ли насмотрелся.... Или брат в рубине больше получает
Ответить
maior-60
1600775827
Кого не устраивают? Бакаева или "представителей"? Вот время настало. Еще и не играл толком, а уже за горло берут: давай деньги, давай.
Ответить
derrik2000
1600776263
Если ЭТО ПРАВДА, а не очередная "утка" - сам бы Бакаева завернул в газетку, отнёс в Динамо и положил эту "ещё одну звЯзду" у входа.
Ответить
NewLife
1600776355
Очередной фейк от синит-экспресса. Следите за зарплатами у вас в бомжатнике.
Ответить
oyabun
1600777140
Ну откуда этот бред? Спартак в любом случае Зелимхана не отпустит. Сядут за стол переговоров, да подпишут новый контракт.
Ответить
slavа0508
1600777866
Шакальё агенты цену набивают перед продлением контракта,,,,
Ответить
derrik2000
1600778069
"Зелимхан получает зарплату, сравнимую с зарплатами футболистов «Спартака-2»." Так, а СКОЛЬКО КОНКРЕТНО получает он в Спартаке? Обычно, публикуя такую новость, сразу же сообщают о размере зарплаты, какую игрок получает в настоящее время, а не отделываются общей фразой "сравнимую с...", но в данном случае - ничего нет. Так СКОЛЬКО он получает? "– Твоя банковская карта до сих пор у родителей? – У меня две карты. Зарплатная – у родителей, я контролирую ее через телефон, вижу, что они оплачивают. Второй пользуюсь я. Если покупают что-то дорогое, звонит мама: «Ты не бойся, это мы». До сих пор спрашивают: «Можем ли купить эту вещь?» – «Это ваши деньги, покупайте что хотите». У нас нет «твое» и «мое» – все общее, – рассказал хавбек." Если родители довольны, то как он может пойти против родителей? ))))))))
Ответить
subbotaspartak
1600781024
Много таких из Спартака ушло, А сколько что хотело нашло?
Ответить
zigbert
1600785469
О его уходе из Спартака не может идти и речи. Сейчас это игрок основного состава. Его зарплата никак не такая же как в Спартаке-2. Почти во всех последних матчах Бакаев участвовал в голевых атаках. Условия контракта легко можно изменить. Не думаю что руководство Спартака легко с ним расстанется.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
8
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+