«СЭ»: агенты Бакаева предложили его «Динамо». Зелимхана не устраивают условия контракта со «Спартаком»

По информации «СЭ», представители полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева предложили московскому «Динамо» купить футболиста.
Переговоры между сторонами пока начаты не были. Бакаева, продлевавшего контракт со «Спартаком» в последний раз в 2018 году, не устраивают текущие условия контракта. Зелимхан получает зарплату, сравнимую с зарплатами футболистов «Спартака-2».
- Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 8 матчей, забил гол и отдал три голевые передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»