Журналист Арустамян: «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Бакаева

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо».

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека. Стороны договариваются о полноценном трансфере.

Сообщается, что интерес к Бакаеву проявляют еще несколько клубов РПЛ, но предложение «Динамо» – самое серьезное.