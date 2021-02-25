Журналист Арустамян: «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Бакаева

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо».
По информации журналиста Нобеля Арустамяна, столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека. Стороны договариваются о полноценном трансфере.
Сообщается, что интерес к Бакаеву проявляют еще несколько клубов РПЛ, но предложение «Динамо» – самое серьезное.
- Агенты Бакаева предложили «Динамо» купить футболиста в сентябре 2020 года.
- Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
- В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна