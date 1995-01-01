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    Журналист Арустамян: «Динамо» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу Бакаева

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо».

    По информации журналиста Нобеля Арустамяна, столичные клубы активно обсуждают переход 24-летнего хавбека. Стороны договариваются о полноценном трансфере.

    Сообщается, что интерес к Бакаеву проявляют еще несколько клубов РПЛ, но предложение «Динамо» – самое серьезное.

    • Агенты Бакаева предложили «Динамо» купить футболиста в сентябре 2020 года.
    • Контракт Бакаева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.
    • В этом сезоне РПЛ Бакаев сыграл 18 матчей, забил гол и отдал пять голевых передач.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3784

      алдан2014 2 часа назад

      Не тянет Бакаев,совсем не тянет,что случилось с парнем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5785

      серега кашин 2 часа назад

      если это произойдет то спартак еще раз докажет что им руководят долбаящеры

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