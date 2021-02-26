Стали известны все участники 1/8 финала ЛЕ

Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/21.

В следующую стадию турнира вышли три команды из Англии, по две – из Украины, Испании и Италии, по одной – из Чехии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Шотландии, Нидерландов и Норвегии.

Это «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «Динамо» Киев, «Шахтер» (оба – Украина), «Милан», «Рома» (оба – Италия), «Вильярреал», «Гранада» (оба – Испания), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды) и «Мольде» (Норвегия).