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Стали известны все участники 1/8 финала ЛЕ

26 февраля 2021, 01:15
2

Завершились все матчи 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/21.

В следующую стадию турнира вышли три команды из Англии, по две – из Украины, Испании и Италии, по одной – из Чехии, Хорватии, Швейцарии, Греции, Шотландии, Нидерландов и Норвегии.

Это «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (все – Англия), «Динамо» Киев, «Шахтер» (оба – Украина), «Милан», «Рома» (оба – Италия), «Вильярреал», «Гранада» (оба – Испания), «Славия» (Чехия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аякс» (Нидерланды) и «Мольде» (Норвегия).

  • Единственный представитель РПЛ в плей-офф ЛЕ – «Краснодар» – вылетел от загребского «Динамо».
  • Жеребьевка 1/8 финала турнира состоится сегодня в 15:00 мск.
  • Первые матчи этой стадии будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы
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_MATRIX_
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чиф
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