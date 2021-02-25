«Спартак» – о Промесе: «Как же Антохе идет наша форма»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере опубликовала несколько фотографий новичка команды Квинси Промеса.

«Как же Антохе всe-таки идeт наша форма», – говорится в одной из публикаций с улыбающимся голландцем.

«Братуха, ты дома!» – написал клуб в описании к снимкам с презентации 29-летнего полузащитника.