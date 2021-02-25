«Спартак» – о Промесе: «Как же Антохе идет наша форма»

Истинное рыло! Кстати, ничего нелепее не видел, чем татуировки на зулусе! А у него прям тавро! Гы-гы-гы!
Пресс-служба «Спартака» в твиттере опубликовала несколько фотографий новичка команды Квинси Промеса.
«Как же Антохе всe-таки идeт наша форма», – говорится в одной из публикаций с улыбающимся голландцем.
«Братуха, ты дома!» – написал клуб в описании к снимкам с презентации 29-летнего полузащитника.
- Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт игрока с москвичами рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
Как же Антохе всe-таки идeт наша форма #АнтохаВернулся pic.twitter.com/kG3iquffRV— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021
Братуха, ты дома! #АнтохаВернулся pic.twitter.com/rzu7czO4Yk— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 25, 2021