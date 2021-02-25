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    «Спартак» – о Промесе: «Как же Антохе идет наша форма»

    Пресс-служба «Спартака» в твиттере опубликовала несколько фотографий новичка команды Квинси Промеса.

    «Как же Антохе всe-таки идeт наша форма», – говорится в одной из публикаций с улыбающимся голландцем.

    «Братуха, ты дома!» – написал клуб в описании к снимкам с презентации 29-летнего полузащитника.

    • Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6847

      Puddle 36 минут назад

      Истинное рыло! Кстати, ничего нелепее не видел, чем татуировки на зулусе! А у него прям тавро! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +8897

      Литейный4 47 минут назад

      Красно белые беконы обгарелые. Гыгыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5105

      playsh 54 минуты назад

      Да уж,к этой фразе ничего не прибавишь,и ничего не убавишь.В самую точку.

      1
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      Рейтинг: +8897

      Литейный4 55 минут назад

      Полосатый бушлат и кайло ему в самый раз. Гыгыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +5105

      playsh > Литейный4 53 минуты назад

      Тяв-тяв-тяв...

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