«Спартак» – о Промесе: «Как же Антохе идет наша форма»

Пресс-служба «Спартака» в твиттере опубликовала несколько фотографий новичка команды Квинси Промеса.
«Как же Антохе всe-таки идeт наша форма», – говорится в одной из публикаций с улыбающимся голландцем.
«Братуха, ты дома!» – написал клуб в описании к снимкам с презентации 29-летнего полузащитника.
- Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Клуб купил его у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
- Контракт игрока с москвичами рассчитан на 3,5 года, зарплата – 3,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Спартака»