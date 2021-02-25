УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 в одной стране

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию журналиста Танкреди Палмьери о проведении Евро-2020 в Англии.

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», – сказали в УЕФА.