УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 в одной стране

Пресс-служба УЕФА прокомментировала информацию журналиста Танкреди Палмьери о проведении Евро-2020 в Англии.
«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», – сказали в УЕФА.
- Ранее УЕФА сообщал, что к проведению Евро-2020 готовы все 12 городов-хозяев турнира.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
- Сборная России на групповом этапе континентального первенства сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Источник: «Чемпионат»