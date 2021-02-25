Лига чемпионов. «Манчестер Сити» выиграл у «Боруссии» М, победив 19-й раз подряд

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха. С учетом всех турниров у англичан 19 побед подряд.

Фил Фоден стал третьим игроком в истории, поучаствовавшим в четырех сезонах плей-офф Лиги чемпионов до наступления 21-летия. Последним таким футболистом был Тео Уолкотт (с сезона-2006/07 по сезон-2009/10).

Команды встретились в еврокубках седьмой раз. Обе ни с одним соперником не играли в еврокубках чаще.

«Манчестер Сити» в четвертый раз подряд победил в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Боруссия М – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва, 29; 0:2 – Жезус, 65.

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