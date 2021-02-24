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IFFHS: Буффон – лучший вратарь последних 34 лет; Акинфеев – 47-й

24 февраля 2021, 21:42
6

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего голкипера за период с 1987 года. Им стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Десятка выглядит так.

1. Буффон.

2. Икер Касильяс, Испания (завершил карьеру);

3. Петр Чех, Чехия (завершил карьеру);

4. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды (завершил карьеру);

5. Мануэль Нойер, Германия («Бавария»);

6. Петер Шмейхель, Дания (завершил карьеру);

7. Оливер Кан, Германия (завершил карьеру);

8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай (завершил карьеру);

9. Вальтер Дзенга, Италия (завершил карьеру);

10. Андони Субисаррета, Испания (завершил карьеру);

...

47. Игорь Акинфеев (ЦСКА).

Источник: IFFHS
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус ЦСКА Акинфеев Игорь Буффон Джанлуиджи
Комментарии (6)
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Ray Coach
1614194780
Низковата как то Игорь наш...
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red-white fox
1614238580
А Дасаев на каком?
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gor77
1614242375
Капец, бомбардир.(((((( Ну что мешает просто опубликовать полный список???(((((( Хреново, что нельзя размещать скрин.((( Ну да ладно. Придётся так скопировать. РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ МИРА (1987-2020) по версии IFFHS: Name Country Points 1 - Gianluigi BUFFON Italy 357 2 - Iker CASILLAS Spain 260 3 - Petr CECH Czech Republic 218 4 - Edwin VAN DER SAR Netherlands 201 5 - Manuel NEUER Germany 200 6 - Peter SCHMEICHEL Denmark 179 7 - Oliver KAHN Germany 162 8 - Jose Luis Felix CHILAVERT Paraguay 146 9 - Walter ZENGA Italy 132 10- Andoni ZUBIZARETTA Spain 132 11- Thibaut COURTOIS Belgium 130 12- Claudio TAFFAREL Brazil 130 13- Michel PREUDHOMME Belgium 124 14- Fabien BARTHEZ France 115 15- David SEAMAN England 114 16- Victor VALDES Spain 113 17- Hugo LLORIS France 112 18- Nelson de Jesus e Silva DIDA Brazil 109 19- Vitor Manuel Martins BAIA Portugal 94 20- Keylor NAVAS Costa Rica 93 21- Gianluca PAGLIUCA Italy 90 22- Jan OBLAK Slovenia 85 23- Francesco TOLDO Italy 82 24- Jens LEHMANN Germany 81 25- Andre TER STEGEN Germany 78 26- JULIO CESAR Soares Brazil 76 27- David DE GEA Spain 75 28- Bodo ILLGNER Germany 71 28- Johannes VAN BREUKELEN Netherlands 71 30- Roberto Carlos ABBONDANZIERI Argentina 68 31- Sergio GOYCOCHEA Argentina 66 32- ALLISON Becker Brazil 64 32- Andreas KÖPKE Germany 64 34- Jorge CAMPOS Mexico 62 34- Peter SHILTON England 62 36- Thomas RAVELLI Sweden 61 37- Rinat DASAEV Russia 57 38- Angelo PERUZZI Italy 56 38- Neville SOUTHALL Wales 56 40- Jose Manuel REINA Spain 54 41- Rogerio CENI Brazil 53 42- Jose Santiago CANIZARES Spain 51 42- Claudio BRAVO Chile 51 44- Jean Marie PFAFF Belgium 49 44- Samir HANDANOVIC Slovenia 49 46- Jerzy DUDEK Poland 48 47- Igor AKINFEEV Russia 47 48- Oscar Eduardo CORDOBA Colombia 38 48- Bernard LAMA France 38 48- Francisco Guillermo OCHOA Mexico 38
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Spirit_78
1614251138
Интересно, по какому принципу места распределялись? Если судить объективно, Игорь должен быть гораздо выше, чем на 47-м месте.
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