IFFHS: Буффон – лучший вратарь последних 34 лет; Акинфеев – 47-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего голкипера за период с 1987 года. Им стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Десятка выглядит так.

1. Буффон.

2. Икер Касильяс, Испания (завершил карьеру);

3. Петр Чех, Чехия (завершил карьеру);

4. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды (завершил карьеру);

5. Мануэль Нойер, Германия («Бавария»);

6. Петер Шмейхель, Дания (завершил карьеру);

7. Оливер Кан, Германия (завершил карьеру);

8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай (завершил карьеру);

9. Вальтер Дзенга, Италия (завершил карьеру);

10. Андони Субисаррета, Испания (завершил карьеру);

...

47. Игорь Акинфеев (ЦСКА).