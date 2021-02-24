IFFHS: Буффон – лучший вратарь последних 34 лет; Акинфеев – 47-й

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего голкипера за период с 1987 года. Им стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Десятка выглядит так.
1. Буффон.
2. Икер Касильяс, Испания (завершил карьеру);
3. Петр Чех, Чехия (завершил карьеру);
4. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды (завершил карьеру);
5. Мануэль Нойер, Германия («Бавария»);
6. Петер Шмейхель, Дания (завершил карьеру);
7. Оливер Кан, Германия (завершил карьеру);
8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай (завершил карьеру);
9. Вальтер Дзенга, Италия (завершил карьеру);
10. Андони Субисаррета, Испания (завершил карьеру);
...
47. Игорь Акинфеев (ЦСКА).
Источник: IFFHS