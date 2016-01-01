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    IFFHS: Буффон – лучший вратарь последних 34 лет; Акинфеев – 47-й

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего голкипера за период с 1987 года. Им стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. Десятка выглядит так.

    1. Буффон.

    2. Икер Касильяс, Испания (завершил карьеру);

    3. Петр Чех, Чехия (завершил карьеру);

    4. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды (завершил карьеру);

    5. Мануэль Нойер, Германия («Бавария»);

    6. Петер Шмейхель, Дания (завершил карьеру);

    7. Оливер Кан, Германия (завершил карьеру);

    8. Хосе Луис Чилаверт, Парагвай (завершил карьеру);

    9. Вальтер Дзенга, Италия (завершил карьеру);

    10. Андони Субисаррета, Испания (завершил карьеру);

    ...

    47. Игорь Акинфеев (ЦСКА).

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    Источник: IFFHS

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