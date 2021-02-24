Главные новости дня. Еременко ушел из «Ростова», «Краснодар» купит лучшего бомбардира турецкой Суперлиги

«Челси» победил «Атлетико», «Бавария» разгромила «Лацио»

Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Поляк обогнал Рауля

Хачатурянц нашел спонсора для российских арбитров. На форме судей РПЛ может появиться нашивка компании «Пикалевская сода»

Fanatik: «Краснодар» договорился о покупке лучшего бомбардира турецкой Суперлиги

«Тамбов» арендовал полузащитника «Урала» Бавина и форварда «Ростова» Тошевски

Миранчук: «Когда после тренировки в «Аталанте» приходишь домой, реально нет сил. В России такого не ощущал»

The Guardian: за время подготовки Катара к ЧМ-2022 погибли минимум 6700 рабочих-мигрантов

«Ростов» объявил об уходе Еременко. «Решение не пришло спонтанно»

Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов»

«Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году