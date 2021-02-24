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Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лацио» на выезде

24 февраля 2021, 00:52
8

«Бавария» победила «Лацио» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на третье место списке лучших бомбардиров турнира. 32-летний форвард обошел экс-игрока «Реала» Рауля (71).

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов. Он отличился в возрасте 17 лет и 363 дня.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Лацио – Бавария – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Мусиала, 24; 0:3 – Сане, 42; 0:4 – Ачерби (автогол), 47; 1:4 – Корреа, 49.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Лацио
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1614117510
Жалко, Бавария на пике и без зрителей, да и прошлый сезон ЛЧ, какой то неполноценный
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Ганнибал Лектор
1614139133
Самый молодой англичанин забивает за немецкий клуб. Ох уж этот Евросоюз с его безлимитом на легионеров - кто где хочет, тот там и раскрывает талант. Даже в 17 лет в ЛЧ! То ли дело наша лимитированная версия футбола - можно до 25 лет быть подающим надежды дублером в Зените с зарплатой как у Бензема..
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portero
1614140196
Бавария победила, чуда не произошло, легко угадываемый результат...
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MaxRnD
1614144651
Макаронники под каток попали ...
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maksimkol58
1614148204
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SmilingDevil
1614162034
Всё было понятно до начала, по прогнозам 1;3 либо 1;4, жаль что поставил на 1;3((( ну по существу, хоть и штормит нашу машину, но сильнее её в одном матче, на определённом уровне ответсвенности сильнее нету клуба. Если выйдем на МС, скорее всего выйграем.
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zigbert
1614187866
Хороший настрой у Баварии на ЛЧ.
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