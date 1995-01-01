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    Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лацио» на выезде

    «Бавария» победила «Лацио» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на третье место списке лучших бомбардиров турнира. 32-летний форвард обошел экс-игрока «Реала» Рауля (71).

    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов. Он отличился в возрасте 17 лет и 363 дня.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

    Лацио – Бавария – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Мусиала, 24; 0:3 – Сане, 42; 0:4 – Ачерби (автогол), 47; 1:4 – Корреа, 49.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20675

      Боцман59rus 43 минуты назад

      Жалко, Бавария на пике и без зрителей, да и прошлый сезон ЛЧ, какой то неполноценный

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