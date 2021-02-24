Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Лацио» на выезде

«Бавария» победила «Лацио» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил 72-й гол в Лиге чемпионов и вышел на третье место списке лучших бомбардиров турнира. 32-летний форвард обошел экс-игрока «Реала» Рауля (71).

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов. Он отличился в возрасте 17 лет и 363 дня.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Лацио – Бавария – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Мусиала, 24; 0:3 – Сане, 42; 0:4 – Ачерби (автогол), 47; 1:4 – Корреа, 49.

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