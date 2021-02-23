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  • Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов»

Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов»

23 февраля 2021, 12:35
13

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, за какую сумму москвичи отпустят футболиста в другой клуб.

«Я знаю, что мной интересовались некоторые клубы, но в ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов евро. Если бы кто-то предложил 34 миллиона, я бы остался в Москве.

35 миллионов – большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно в период пандемии, еще и зимой. Не уверен, что этой зимой за кого-нибудь заплатили 25 миллионов евро, не говоря о 35 миллионах», – цитирует Влашича Sportske Novosti.

  • Влашич играет в России с 2018 года.
  • Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
  • Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

Источник: Sportske Novosti
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (13)
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nik55
1614073755
если заплатят то только бомжи
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DOCTOR PENALTY
1614080136
Значит - до конца контракта.
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Вомбат
1614080626
Как бы он мотивацию не потерял в такой ситуации. Надеюсь, Гинер объяснит нынешнему боссу ЦСКА, что игроков нельзя загонять в угол.
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dazo31
1614081065
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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кто там
1614147265
Ну ***. Парню 23 года, один из лучших если не лучший в лиге, становится лидером сборной, потрясающая техника и поставленный дальний удар. 35 это минималочка, а так 45-50 вполне.
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zigbert
1614156895
Тут уж будет зависеть как поведет себя сам Влашич.
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sined1951
1614159270
Играй дальше в ЦСКА. В клубе ты лидер, тебя уважают игроки и болельщики, ты уже и в сборной становишься лидером..Если со сборной удачно сыграешь на чемпионате Европы, то тебя наверняка пригласят в сильный топ-клуб. Но будь внимателен, не попади не в "свой" клуб, как было с Эвертоном.
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