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    Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, за какую сумму москвичи отпустят футболиста в другой клуб.

    «Я знаю, что мной интересовались некоторые клубы, но в ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов евро. Если бы кто-то предложил 34 миллиона, я бы остался в Москве.

    35 миллионов – большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно в период пандемии, еще и зимой. Не уверен, что этой зимой за кого-нибудь заплатили 25 миллионов евро, не говоря о 35 миллионах», – цитирует Влашича Sportske Novosti.

    • Влашич играет в России с 2018 года.
    • Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
    • Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportske Novosti

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3

      dazo31 1 час назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7455

      Вомбат 1 час назад

      Как бы он мотивацию не потерял в такой ситуации. Надеюсь, Гинер объяснит нынешнему боссу ЦСКА, что игроков нельзя загонять в угол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Значит - до конца контракта.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2682

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Покажешь себя на Евро, чтобы тебя купили за 100 миллионов.

      2
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      Рейтинг: +15733

      vladimir-7 > Бомбардиръ 2 часа назад

      Ну не за 100 млн., а за 40-45 млн. евро может улететь в
      европейский клуб, имеющий такие деньги.

      1
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      Рейтинг: +5487

      nik55 3 часа назад

      если заплатят то только бомжи

      1
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      ...
      Рейтинг: +6365

      KPCCSPB > nik55 2 часа назад

      Ну, да, свиньи ведь только голландский неликвид покупают за 20 лямов, и углей.

      2
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      Рейтинг: +2253

      FENIX-SL > KPCCSPB 2 часа назад

      при всей нелюбви к спартаку
      промес годный футболист

      0
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      Рейтинг: +15733

      vladimir-7 > FENIX-SL 1 час назад

      К чему? Про него ничего не известно на данный момент. Ведь Аякс избавляется от него, не только, из-за его уголовного дела.

      0
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      Рейтинг: +7455

      Вомбат > nik55 1 час назад

      Тем, у кого короткая память, напомню, что вопрос о продаже Влашича в Зенит за все равно какие деньги был решен на принципиальном уровне год назад. Переиграть назад такое невозможно.

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