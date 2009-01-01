Влашич: «В ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов»

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, за какую сумму москвичи отпустят футболиста в другой клуб.
«Я знаю, что мной интересовались некоторые клубы, но в ЦСКА сказали, что отпустят меня только за 35 миллионов евро. Если бы кто-то предложил 34 миллиона, я бы остался в Москве.
35 миллионов – большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно в период пандемии, еще и зимой. Не уверен, что этой зимой за кого-нибудь заплатили 25 миллионов евро, не говоря о 35 миллионах», – цитирует Влашича Sportske Novosti.
- Влашич играет в России с 2018 года.
- Контракт игрока с ЦСКА действует до 2024 года.
- Сейчас 23-летний футболист стоит на рынке 30 миллионов евро.