Хачатурянц нашел спонсора для российских арбитров

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц нашел спонсора, средства от контракта с которым будут направлены на судейство.
«Да, нашел. Контракт до конца текущего сезона. Цели разнообразные», – приводит слова Хачатурянца ТАСС.
Хачатурянц не стал уточнять название компании. По его словам, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
- Ранее сообщалось, что на форме судей РПЛ появится нашивка компании «Пикалевская сода».
- По информации журналиста Нобеля Арустамяна, средства от контракта пойдут обучение молодых судей.
Источник: ТАСС