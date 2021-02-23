Хачатурянц нашел спонсора для российских арбитров

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц нашел спонсора, средства от контракта с которым будут направлены на судейство.

«Да, нашел. Контракт до конца текущего сезона. Цели разнообразные», – приводит слова Хачатурянца ТАСС.

Хачатурянц не стал уточнять название компании. По его словам, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.