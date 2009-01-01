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    Арустамян: на форме судей РПЛ появится нашивка компании «Пикалевская сода»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что судейский комитет РФС привлек спонсора.

    «В российском судействе продолжаются реформы, затеянные с приходом Ашота Хачатурянца. Сложность в том, что для всех перемен требовалось отдельное финансирование. История наконец сдвинулась с мертвой точки — благодаря новому спонсору, которого нашел сам глава судейского комитета РФС. Им выступит компания «Пикалевская сода». Ее нашивка появится на форме наших арбитров до конца сезона.

    Сумма, которая полагается по спонсорскому контракту с «Пикалевской содой», пойдет на некоторые из пунктов реформы. В частности, на обучение молодых судей. Также активно обсуждается вопрос о том, кто впредь будет покрывать трансферы, перемещения и прием арбитров. Сейчас за это отвечает принимающая сторона, то есть клубы-хозяева — из-за чего в декабре 2020-го возникали проблемы у «Сочи» и «Тамбова». После этих инцидентов было принято решение, что принимающая сторона заниматься логистикой, приемом и вообще сопровождением судей не должна», – написал Арустамян в телеграм-канале.

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    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8328

      Hektor 84 1 час назад

      А Газпром когда нанесут на форму?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13531

      alarm 2 часа назад

      у судейского корпуса и так есть генеральный спонсор в лице фердуна! объясните, зачем им сода? на всякий случай стало стыдно за спартак!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      Medved2468 > alarm 1 час назад

      Дружище, ты попутал немного. Генеральный спонсор в лице Газпрома (Зенита). Так будет вернее.

      0
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      ...
      Рейтинг: +892

      moskowcity-petrv > Medved2468 1 час назад

      Это девушка если что)

      0
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