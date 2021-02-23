Арустамян: на форме судей РПЛ появится нашивка компании «Пикалевская сода»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что судейский комитет РФС привлек спонсора.

«В российском судействе продолжаются реформы, затеянные с приходом Ашота Хачатурянца. Сложность в том, что для всех перемен требовалось отдельное финансирование. История наконец сдвинулась с мертвой точки — благодаря новому спонсору, которого нашел сам глава судейского комитета РФС. Им выступит компания «Пикалевская сода». Ее нашивка появится на форме наших арбитров до конца сезона.

Сумма, которая полагается по спонсорскому контракту с «Пикалевской содой», пойдет на некоторые из пунктов реформы. В частности, на обучение молодых судей. Также активно обсуждается вопрос о том, кто впредь будет покрывать трансферы, перемещения и прием арбитров. Сейчас за это отвечает принимающая сторона, то есть клубы-хозяева — из-за чего в декабре 2020-го возникали проблемы у «Сочи» и «Тамбова». После этих инцидентов было принято решение, что принимающая сторона заниматься логистикой, приемом и вообще сопровождением судей не должна», – написал Арустамян в телеграм-канале.