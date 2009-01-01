Миранчук: «Когда после тренировки в «Аталанте» приходишь домой, реально нет сил. В России такого не ощущал»

Закрепишься в основе, придут позитивные эмоции, усталость как рукой снимет.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил тренировки в России и Италии.
«Когда раньше говорили, что после тренировки приходишь домой именно уставший, в России такого не ощущал, если честно. Когда здесь приходишь домой, у тебя прям реально нет сил, посвящаешь все время восстановлению», – сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».
- Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.
Даже не говори, что тебе не интересно узнать побольше о жизни Миранчука в Бергамо