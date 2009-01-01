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    Миранчук: «Когда после тренировки в «Аталанте» приходишь домой, реально нет сил. В России такого не ощущал»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сравнил тренировки в России и Италии.

    «Когда раньше говорили, что после тренировки приходишь домой именно уставший, в России такого не ощущал, если честно. Когда здесь приходишь домой, у тебя прям реально нет сил, посвящаешь все время восстановлению», – сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

    • Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +20153

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Закрепишься в основе, придут позитивные эмоции, усталость как рукой снимет.

      0
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      Рейтинг: +411

      Brabus71 48 минут назад

      Поэтому и такие результаты, что в еврокубках, что в сборной, на расслабоне все...

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