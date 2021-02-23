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  • «Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году

«Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году

23 февраля 2021, 11:32
11

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о возвращении из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

«Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак», сказал: «Если меня позовут обратно, то без колебаний переду». Эти слова я должен был сдержать. Озвучивали разные суммы отступных, но у меня правильная версия. В контракте была прописана сумма – 15 миллионов евро.

Я мог сам себя купить, вы могли меня купить. Любой человек, у которого есть 15 миллионов и мое согласие, мог это сделать. И не нужно было Федуну звонить», – сказал Быстров в интервью Василию Конову.

  • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

Источник: ютуб-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Быстров Владимир
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1614080408
15 лямов за "переду"?.. Дороговато.
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Вомбат
1614081083
Открыли Америку. Бред про звонок из Кремля появился и тиражировался исключительно в красно-белых СМИ. И Дюков и Давыдов говорили, что его именно выкупили. Когда его выкупали у Спартака по просьбе главного тренера Давыдова, т.н. Вираж был категорически против. Вираж устроил Быстрову обструкцию длительностью больше года. Если бы его переход был продавлен сверху, этот самый Вираж и пикнуть бы не посмел.
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Hektor 84
1614092213
Что то не припомню что бы это трепло говорило, что если позовут обратно то без колебаний побежит обратно. Пока играл в Спартаке зенит желчью поливал. Как и любая Спартак.
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Hektor 84
1614092238
Как и шлюба Спартак
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rash1959
1614103682
Бомжом рос, бомжом и остался.
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zigbert
1614156313
В Спартаке он был игроком основного состава. Однако особого разочарования по этому поводу ни у кого не было. Особо никто не возмущался. Но даже придя в Зенит многие болельщики не приняли его как своего. Так и закончилась у него карьера ни в тех ни в сех.
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