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    «Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о возвращении из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

    «Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак», сказал: «Если меня позовут обратно, то без колебаний переду». Эти слова я должен был сдержать. Озвучивали разные суммы отступных, но у меня правильная версия. В контракте была прописана сумма – 15 миллионов евро.

    Я мог сам себя купить, вы могли меня купить. Любой человек, у которого есть 15 миллионов и мое согласие, мог это сделать. И не нужно было Федуну звонить», – сказал Быстров в интервью Василию Конову.

    • Быстров играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год.

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    Источник: ютуб-канал Василия Конова

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13516

      alarm 10 минут назад

      и косорылые ещё возмущённо визжат! дороже, наверное, только промеса и павлюченку продавали.

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