«Зенит» заплатил «Спартаку» 15 миллионов отступных за Быстрова в 2009 году

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о возвращении из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

«Когда я уходил из «Зенита» в «Спартак», сказал: «Если меня позовут обратно, то без колебаний переду». Эти слова я должен был сдержать. Озвучивали разные суммы отступных, но у меня правильная версия. В контракте была прописана сумма – 15 миллионов евро.

Я мог сам себя купить, вы могли меня купить. Любой человек, у которого есть 15 миллионов и мое согласие, мог это сделать. И не нужно было Федуну звонить», – сказал Быстров в интервью Василию Конову.