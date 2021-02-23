The Guardian: за время подготовки Катара к ЧМ-2022 погибли минимум 6700 рабочих-мигрантов

За время подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года в стране погибли свыше 6700 рабочих-мигрантов, сообщает The Guardian.

Согласно данным, полученным журналистами из правительственных источников, в среднем 12 рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки умирают каждую неделю с декабря 2010 года, когда Катар получил право на проведение мундиаля.

По информации из Индии, Бангладеша, Непала и Шри-Ланки, в период 2011–2020 годов погибли 5927 рабочих-мигрантов. Согласно данным посольства Пакистана в Катаре, за это время зафиксировано 824 смерти пакистанских рабочих.