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    The Guardian: за время подготовки Катара к ЧМ-2022 погибли минимум 6700 рабочих-мигрантов

    За время подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года в стране погибли свыше 6700 рабочих-мигрантов, сообщает The Guardian.

    Согласно данным, полученным журналистами из правительственных источников, в среднем 12 рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки умирают каждую неделю с декабря 2010 года, когда Катар получил право на проведение мундиаля.

    По информации из Индии, Бангладеша, Непала и Шри-Ланки, в период 2011–2020 годов погибли 5927 рабочих-мигрантов. Согласно данным посольства Пакистана в Катаре, за это время зафиксировано 824 смерти пакистанских рабочих.

    • Турнир пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

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    Источник: The Guardian

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