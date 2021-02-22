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    Винисиус: «Хочу остаться в «Реале» навсегда»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил о готовности выступать за мадридскую команду до конца карьеры.

    «Я сосредоточен на том, чтобы соответствовать уровню «Реала», а также учиться у лучших игроков. Мне только 20 лет, я еще в начале своей карьеры. Но уже могу сказать, что хочу остаться в «Реале» навсегда», – цитирует бразильца Goal.com.

    • Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
    • В его активе 98 матчей, 11 забитых голов и 20 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

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    Источник: Goal.com

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    22.02.2021 23:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +56

      Venom888 5 минут назад

      Потенциал отличный, но позвраслеет и хотел начнут играть свою роль, к сожалению, уже проходили это.

      0
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      Рейтинг: +10412

      DeStar 25 минут назад

      потенциал большой, но работать нужно.

      1
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      Рейтинг: +9

      29elgoq89vv 1 час назад

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      Рейтинг: +193

      Октавиус 1 час назад

      Спасибо, не надо

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      Рейтинг: +2252

      FENIX-SL > Октавиус 1 час назад

      типичный недофан

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