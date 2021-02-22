Винисиус: «Хочу остаться в «Реале» навсегда»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил о готовности выступать за мадридскую команду до конца карьеры.

«Я сосредоточен на том, чтобы соответствовать уровню «Реала», а также учиться у лучших игроков. Мне только 20 лет, я еще в начале своей карьеры. Но уже могу сказать, что хочу остаться в «Реале» навсегда», – цитирует бразильца Goal.com.