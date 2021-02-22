Винисиус: «Хочу остаться в «Реале» навсегда»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил о готовности выступать за мадридскую команду до конца карьеры.
«Я сосредоточен на том, чтобы соответствовать уровню «Реала», а также учиться у лучших игроков. Мне только 20 лет, я еще в начале своей карьеры. Но уже могу сказать, что хочу остаться в «Реале» навсегда», – цитирует бразильца Goal.com.
- Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года.
- В его активе 98 матчей, 11 забитых голов и 20 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.
Источник: Goal.com