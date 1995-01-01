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    «Большая потеря для всего российского футбола». Ахметов посвятил гол умершему массажисту ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, отличившийся в матче 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском», посвятил гол скончавшемуся массажисту клуба Михаилу Насибову.

    «Хорошее начало футбольного года. Всех болельщиков с победой! Спасибо вам за поддержку в такую холодную погоду.

    И, к сожалению, большую потерю для всего российского футбола и для меня в большей степени потерпели мы в начале года. Этот гол я посвятил Насибову Михаилу Николаевичу. Пусть Всевышний обережeт его и сделает его из числа обитателей рая!» – написал Ахметов в инстаграме.

    • Насибов скончался в возрасте 67 лет. Он работал в ЦСКА с 2004 года.
    • В национальной сборной Насибов работал с 1976 по 2016-й год.

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    Источник: инстаграм Ильзата Ахметова

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