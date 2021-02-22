Главные новости дня. «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Кубка России, Азмун – в шорт-листе «Севильи»

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Месси – рекордсмен Примеры по числу пробитых пенальти. Он опередил Роналду

«Не понимаю, чем я заслужил такую поддержку». Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за персональный баннер на дерби

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Фетисов: «Вероятнее всего, следующим тренером «Спартака» будет иностранец»

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