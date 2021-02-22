Главные новости дня. «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Кубка России, Азмун – в шорт-листе «Севильи»

«Ростов» и «Краснодар» вылетели из Кубка России
Федотов сообщил о переходе защитника «Зенита» Прохина в «Сочи»
«Игра, которая войдeт в историю российского футбола». Директор «Тамбова» – о матче с «Локомотивом»
Месси – рекордсмен Примеры по числу пробитых пенальти. Он опередил Роналду
«Не понимаю, чем я заслужил такую поддержку». Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за персональный баннер на дерби
Мама Роналдиньо умерла из-за коронавируса
Estadio Deportivo: Азмун – в шорт-листе «Севильи»
Фетисов: «Вероятнее всего, следующим тренером «Спартака» будет иностранец»
«Спартак» – о задержке трансфера Промеса: «Аякс» хочет засчет Промеса застраховать финансовые риски»
Daily Star: Холанд сообщил клубам АПЛ, что хочет за пять лет заработать 90 миллионов
Источник: Бомбардир.ру