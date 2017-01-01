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    «Спартак» – о задержке трансфера Промеса: «Аякс» хочет засчет Промеса застраховать финансовые риски»

    Директор департамента коммуникаций «Спартака» Антон Фетисов объяснил, почему задерживается трансфер Квинси Промеса из «Аякса». Дело в юридических разногласиях.

    – «Аякс» хочет застраховать финансовые риски на случай вступления в силу какого-то судебного решения, которое не позволит Промесу играть за «Спартак» (это повлечет приостановку выплат в пользу «Аякса» от «Спартака»). «Аякс» хочет застраховаться засчет самого игрока.

    – «Аякс» хочет в случае осуждения Промеса, чтобы он выплатил недостающие деньги «Спартака»?

    – Да, дело в этом. Надеемся, что Промес приедет.

    • Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
    • Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
    • Промес уже оформил российскую визу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6378

      Alekxei Z. 49 минут назад

      Хватит тему раздувать. Придёт хорошо , нет - с этим составом можно добротно играть. Столько шума,такое ощущение Бога за яйца уцепили.

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