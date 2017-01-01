«Спартак» – о задержке трансфера Промеса: «Аякс» хочет засчет Промеса застраховать финансовые риски»

Хватит тему раздувать. Придёт хорошо , нет - с этим составом можно добротно играть. Столько шума,такое ощущение Бога за яйца уцепили.
Директор департамента коммуникаций «Спартака» Антон Фетисов объяснил, почему задерживается трансфер Квинси Промеса из «Аякса». Дело в юридических разногласиях.
– «Аякс» хочет застраховать финансовые риски на случай вступления в силу какого-то судебного решения, которое не позволит Промесу играть за «Спартак» (это повлечет приостановку выплат в пользу «Аякса» от «Спартака»). «Аякс» хочет застраховаться засчет самого игрока.
– «Аякс» хочет в случае осуждения Промеса, чтобы он выплатил недостающие деньги «Спартака»?
– Да, дело в этом. Надеемся, что Промес приедет.
- Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сообщил, что Промес хочет вернуться в «Спартак».
- Футболист убрал «Аякс» из описания профиля в инстаграме.
- Промес уже оформил российскую визу.