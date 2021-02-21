«Не понимаю, чем я заслужил такую поддержку». Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за персональный баннер на дерби

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оставил пост в инстаграме после кубкового дерби со «Спартаком» (2:0). На нем спартаковские фанаты посвятили Паршивлюку баннер. Фото доступно ниже.

«Всех бело-голубых – с победой в дерби!

Красно-белые, огромное спасибо и респект за этот баннер. «Неожиданно» – это мягко сказано (до сих пор не могу понять, чем я заслужил такое отношение и поддержку)» – написал Паршивлюк.

Игрок – воспитанник «Спартака».

«Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.

Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.