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  • «Не понимаю, чем я заслужил такую поддержку». Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за персональный баннер на дерби

«Не понимаю, чем я заслужил такую поддержку». Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за персональный баннер на дерби

21 февраля 2021, 14:35
4

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оставил пост в инстаграме после кубкового дерби со «Спартаком» (2:0). На нем спартаковские фанаты посвятили Паршивлюку баннер. Фото доступно ниже.

«Всех бело-голубых – с победой в дерби!

Красно-белые, огромное спасибо и респект за этот баннер. «Неожиданно» – это мягко сказано (до сих пор не могу понять, чем я заслужил такое отношение и поддержку)» – написал Паршивлюк.

  • Игрок – воспитанник «Спартака».
  • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
  • Соперник «Динамо» по 1/4 финала будет определен жребием.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сергея Паршивлюка
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Паршивлюк Сергей
Комментарии (4)
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evgevg13
1613909682
неожиданно- но приятно. такие и должны быть отношения
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ВасяК
1613919714
Да потому что, ты не такой как некоторые!!!Ты никогда не скажешь про Спартак, плохого слова!!!
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serglider
1613926906
Какие проблемы? Тупо башляешь бабосы, заряжаешьи пару болел, в нужный сектор и художника - они тебе красиво рисуют и в нужный момент растягивают баннер на всеобщее обозрение))) А ты такой: Ой! Так неожиданно... Не знаю даже чем заслужил вашу любовь и преданность... Бум конечно стараться оправдать оказанное доверие и надежды)))
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zigbert
1613936260
Заслужил прежде всего по отношению к своей бывшей команде.
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