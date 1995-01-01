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    «Не понимаю, чем я заслужил такую поддержку». Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за персональный баннер на дерби

    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк оставил пост в инстаграме после кубкового дерби со «Спартаком» (2:0). На нем спартаковские фанаты посвятили Паршивлюку баннер. Фото доступно ниже.

    «Всех бело-голубых – с победой в дерби!

    Красно-белые, огромное спасибо и респект за этот баннер. «Неожиданно» – это мягко сказано (до сих пор не могу понять, чем я заслужил такое отношение и поддержку)» – написал Паршивлюк.

    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • «Спартак» потерпел в официальных играх 3-е поражение подряд.
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    Источник: инстаграм Сергея Паршивлюка

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1782

      evgevg13 32 минуты назад

      неожиданно- но приятно. такие и должны быть отношения

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