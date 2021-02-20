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    Estadio Deportivo: Азмун – в шорт-листе «Севильи»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вскоре может сменить клуб. Иранец находится в списках на усиление у «Севильи».

    Испанцы задумываются о новом форварде в связи с возможным уходом Юссефа Эн-Несири.

    • В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • Игрок всю взрослую карьеру проводит в России.
    • «Севилья» идет в Примере 4-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Estadio Deportivo

    Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

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    Сегодня, 09:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2502

      _Marqella_ 4 минуты назад

      Азмун не подходит Севилье по стилю игры... впрочем как не подходит и ко всему испанскому футболу...имхо..

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