Estadio Deportivo: Азмун – в шорт-листе «Севильи»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вскоре может сменить клуб. Иранец находится в списках на усиление у «Севильи».
Испанцы задумываются о новом форварде в связи с возможным уходом Юссефа Эн-Несири.
- В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
- Игрок всю взрослую карьеру проводит в России.
- «Севилья» идет в Примере 4-й.
Источник: Estadio Deportivo
Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).