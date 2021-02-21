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Estadio Deportivo: Азмун – в шорт-листе «Севильи»

21 февраля 2021, 09:38
8

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вскоре может сменить клуб. Иранец находится в списках на усиление у «Севильи».

Испанцы задумываются о новом форварде в связи с возможным уходом Юссефа Эн-Несири.

  • В текущем сезоне РПЛ Азмун провел 15 матчей, забил 11 голов, сделал 2 результативные передачи.
  • Игрок всю взрослую карьеру проводит в России.
  • «Севилья» идет в Примере 4-й.

Источник: Estadio Deportivo

Спортивная ежедневная испаноязычная газета, которая выпускается в Севилье с 1995 года. С 2010 года продается как дополнение к El Mundo (второй по величине печатной ежедневной газете в Испании, считающейся одной из самых известных в стране вместе с El Pais и ABC).

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья Зенит Азмун Сердар
Комментарии (8)
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_Marqella_
1613890476
Азмун не подходит Севилье по стилю игры... впрочем как не подходит и ко всему испанскому футболу...имхо..
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portero
1613892142
Не верю, члишком он слабоват, чтобы реально было хоть одно предложение из топ 5 лиг, если хоть одно будет надо продавать.
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gor77
1613894339
Бомбардир как всегда веселит!))))))) Для тех кто не смотрит оригинал.)))) В статье назван список игроков, которые ИНТЕРЕСНЫ клубу: Науэль Бустос; Азмун, который встроен в игру «Зенита»; Караман, который будет свободен в июне и Марега дель Порто. Собственно, всё.))))
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paracetamol
1613899916
Пусть забирают. Но не меньше чем за 30 евролямов!
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Вомбат
1613900208
Але, Бомбардир, вы там, что проспали? В России уже начался футбольный сезон. Со следующей серией сериала "Бред про Зенит" можно повременить до декабря. Уже надо начинать писать об актуальных вещах.
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Garrincha58
1613903891
полный бред
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dazo31
1613909015
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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