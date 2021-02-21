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Кубок России. «Локомотив» разгромил «Тамбов», «Сочи» выбил «Краснодар»

21 февраля 2021, 18:55
26

«Краснодар» проиграл «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России. Победный гол на 67-й минуте забил Жоаозиньо.

«Локомотив» разгромил «Тамбов» со счетом 3:0. Дебютные голы за московский клуб забили Пабло и Франсуа Камано.

Кубок России. 1/8 финала

Краснодар – Сочи – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Заболотный, 52; 0:2 – Жоаозиньо, 67; 1:2 – Вилена.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский (Камболов, 63), Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Кабелла, 63), Классон (Сулейманов, 72), Олссон (Вилена, 63), Вандерсон, Берг (Ари, 83).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика (Набиуллин, 90+4), Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов (Руденко, 90+3), Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 90+3), Жоаозиньо (Бурмистров, 83).

Предупреждения: Ионов, 15; Газинский, 43; Олссон, 54; Берг, 55 – Терехов, 44.

Локомотив – Тамбов – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пабло, 27; 2:0 – Камано, 58; 3:0 – Крыховяк (с пенальти), 82.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Иосифов, 38), Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Агеев, 87), Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович (Эдер, 73), Камано (Куликов, 74).

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе (Анван, 76), Аванесян (Чабанов, 62), Карапузов, Алиев (Климов, 62), Минаев (Меренчуков, 73).

Предупреждения: нет.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Локомотив Тамбов Краснодар Сочи
Комментарии (26)
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Hektor 84
1613923112
Мусаев на выход!!!
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sobaka120982
1613923154
Парни возвращайтесь домой! Сочи ждёт вас!!! С победой!!!! А быкам надо уже делать выводы по тренеру
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Retiremen_VMF
1613923199
Никогда не понимал почему нельзя начинать спасать матч с первой минуты. Да и в ворота хоть кого то надо поставить раз решили гнобить молодежь. Ну что же, быкам осталось только в пердив вылететь, отовсюду где можно было играть уже повылетали. Возьмите меня главным тренером, ну пожалуйста, хуже не будет...
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kazak161
1613923243
Не пойму Краснодар, почему начинают играть когда уже почти поздно?
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PAREVG.
1613923356
Локо с победой!!! Но, после победы над "такой" командой, и поздравлять вроде как и не с чем.
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Сильвербой
1613923680
Я не знаю что еще нужно, чтобы Галицкий начал принимать меры! Это уже не "наступать на одни и те же грабли из года в год", это уже извращение какое-то...
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portero
1613925546
Ну.. результат ожидал такой, Мусаеев даже порадовал что сделал все замены... но это всё слабый тренеришка , не нравятся фланги беда прямо в защите... Можно сказать что с рикошетами неповезло. Как в ЕК попасть??? и как там играть с этим тренером??? Сочи смотрелся совсем неплохо, с победой их.
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Кузьмич на трибуне
1613926856
Сочи с победой , быки вам пора в стойло, не ига а позорище.Городов. Газинский , Чернов, Сорокин, Мартынович-на выход. Смотреть вашу ответную игру в Загребе -нет смысла. Позор.
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Январь 59
1613928377
Не пойму почему вторую игру подряб быки играют без стража ворот? Городов -это не вратарь , это пустое место. Смольников виновник первого гола. За мячом не побежал , в борьбу не вступил. Я в шоке.
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Вальдемар IV
1613934050
можно констатировать, что и у галицкого появились экс-игроки, "радующие" его в очных встречах
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