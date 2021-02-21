Кубок России. «Локомотив» разгромил «Тамбов», «Сочи» выбил «Краснодар»

«Краснодар» проиграл «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России. Победный гол на 67-й минуте забил Жоаозиньо.

«Локомотив» разгромил «Тамбов» со счетом 3:0. Дебютные голы за московский клуб забили Пабло и Франсуа Камано.

Кубок России. 1/8 финала

Краснодар – Сочи – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Заболотный, 52; 0:2 – Жоаозиньо, 67; 1:2 – Вилена.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский (Камболов, 63), Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Кабелла, 63), Классон (Сулейманов, 72), Олссон (Вилена, 63), Вандерсон, Берг (Ари, 83).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика (Набиуллин, 90+4), Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов (Руденко, 90+3), Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 90+3), Жоаозиньо (Бурмистров, 83).

Предупреждения: Ионов, 15; Газинский, 43; Олссон, 54; Берг, 55 – Терехов, 44.

Локомотив – Тамбов – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Пабло, 27; 2:0 – Камано, 58; 3:0 – Крыховяк (с пенальти), 82.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Иосифов, 38), Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Агеев, 87), Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович (Эдер, 73), Камано (Куликов, 74).

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе (Анван, 76), Аванесян (Чабанов, 62), Карапузов, Алиев (Климов, 62), Минаев (Меренчуков, 73).

Предупреждения: нет.

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