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    Кубок России. «Локомотив» разгромил «Тамбов», «Сочи» выбил «Краснодар»

    «Краснодар» проиграл «Сочи» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России. Победный гол на 67-й минуте забил Жоаозиньо.

    «Локомотив» разгромил «Тамбов» со счетом 3:0. Дебютные голы за московский клуб забили Пабло и Франсуа Камано.

    Кубок России. 1/8 финала

    Краснодар – Сочи – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Заболотный, 52; 0:2 – Жоаозиньо, 67; 1:2 – Вилена.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский (Камболов, 63), Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов (Кабелла, 63), Классон (Сулейманов, 72), Олссон (Вилена, 63), Вандерсон, Берг (Ари, 83).

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика (Набиуллин, 90+4), Маргасов, Мевля, Миладинович, Юсупов (Руденко, 90+3), Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный (Дуганджич, 90+3), Жоаозиньо (Бурмистров, 83).

    Предупреждения: Ионов, 15; Газинский, 43; Олссон, 54; Берг, 55 – Терехов, 44.

    Локомотив – Тамбов – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Пабло, 27; 2:0 – Камано, 58; 3:0 – Крыховяк (с пенальти), 82.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Иосифов, 38), Рыбусь, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Агеев, 87), Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Лисакович (Эдер, 73), Камано (Куликов, 74).

    «Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Кабахидзе (Анван, 76), Аванесян (Чабанов, 62), Карапузов, Алиев (Климов, 62), Минаев (Меренчуков, 73).

    Предупреждения: нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1342

      Январь 59 6 минут назад

      Не пойму почему вторую игру подряб быки играют без стража ворот? Городов -это не вратарь , это пустое место. Смольников виновник первого гола. За мячом не побежал , в борьбу не вступил. Я в шоке.

      1
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      Рейтинг: +4212

      Виталий Орехов 21 минуту назад

      Динамики кубок возьмут.

      1
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      Рейтинг: +2495

      Кузьмич на трибуне 32 минуты назад

      Сочи с победой , быки вам пора в стойло, не ига а позорище.Городов. Газинский , Чернов, Сорокин, Мартынович-на выход. Смотреть вашу ответную игру в Загребе -нет смысла. Позор.

      0
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      Рейтинг: +45342

      portero 54 минуты назад

      Ну.. результат ожидал такой, Мусаеев даже порадовал что сделал все замены... но это всё слабый тренеришка , не нравятся фланги беда прямо в защите...
      Можно сказать что с рикошетами неповезло. Как в ЕК попасть??? и как там играть с этим тренером??? Сочи смотрелся совсем неплохо, с победой их.

      2
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      Рейтинг: +6947

      Сильвербой 1 час назад

      Я не знаю что еще нужно, чтобы Галицкий начал принимать меры! Это уже не "наступать на одни и те же грабли из года в год", это уже извращение какое-то...

      4
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      Рейтинг: +874

      serglider > Сильвербой 1 час назад

      У Галицкого скорее всего начинается вялотекущий старческий маразм! То он вдруг хочет что бы заурядные игроки показывали ярко атакующий футбол, как Барселона в свои лучшие времена, потом возникла идея-фикс иметь 100% состав из своих воспитанников, теперь вот решил, что Мусаев это тренер экстра класса способный вывести Краснодар в элиту мирового клубного футбола... А проза жизни такова, что в этом сезоне Краснодар в зону еврокубков не пробьется...

      1
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      Рейтинг: +2227

      PAREVG. 1 час назад

      Локо с победой!!!
      Но, после победы над "такой" командой, и поздравлять вроде как и не с чем.

      5
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      Рейтинг: +874

      serglider > PAREVG. 1 час назад

      Локо прям преобразился))) Так и хочется спросить, а чё раньше мешало такой футбол показывать?

      0
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      Рейтинг: +2495

      Кузьмич на трибуне > serglider 30 минут назад

      Жизнь у них комфортная, особенно у паспортистов. Отбывают номер, получают бабки. Только языком моут на обе стороны болтать.

      1
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      Рейтинг: +1981

      kazak161 1 час назад

      Не пойму Краснодар, почему начинают играть когда уже почти поздно?

      3
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      Рейтинг: +874

      serglider > kazak161 1 час назад

      Он начинает "играть" когда соперники забивают и начинают играть на удержание победного счета))) Как только оппоненты начинают напрягать их защиту, Краснодар с разу как-то сдувается. А с обороной и краснодарцев вообще беда! Раньше хоть Сафонов что-то тащил, а нынешний голкипер походу вообще забыл, пока сидел в запасе, как играть в воротах...

      3
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      Рейтинг: +45342

      portero > serglider 51 минуту назад

      Надеемся Сафонова вернут, гдеб еще тренера нормального, а то этот похоже указания Галицкого выполняет и радуется хорошей работе... с другой стороны многие также бы делали и делают.

      0
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      Рейтинг: +1549

      Retiremen_VMF 1 час назад

      Никогда не понимал почему нельзя начинать спасать матч с первой минуты. Да и в ворота хоть кого то надо поставить раз решили гнобить молодежь. Ну что же, быкам осталось только в пердив вылететь, отовсюду где можно было играть уже повылетали. Возьмите меня главным тренером, ну пожалуйста, хуже не будет...

      8
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      Рейтинг: +2679

      sobaka120982 > Retiremen_VMF 1 час назад

      )))) красава

      2
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      Рейтинг: +2679

      sobaka120982 1 час назад

      Парни возвращайтесь домой! Сочи ждёт вас!!! С победой!!!! А быкам надо уже делать выводы по тренеру

      8
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      Рейтинг: +874

      serglider > sobaka120982 1 час назад

      Тут другой вопрос! А кого поставить во главе команды? Галицкий, я так понимаю, видит игру своей команды как у Баварии, Ливерпуля, МС или на худой конец как у Барсы))) В мире есть хоть один тренер способный воплотить его хотелки, с этим составом Краснодара, в реальность?

      0
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      Рейтинг: +8312

      Hektor 84 1 час назад

      Мусаев на выход!!!

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