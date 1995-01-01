Федотов сообщил о переходе защитника «Зенита» Прохина в «Сочи»

Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Сочи». Об этом после кубкового матча с «Краснодаром» (2:1) сообщил главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

— Данила Прохин был у вас на просмотре и даже играл в контрольных матчах. Вы собираетесь подписывать с ним контракт?

— После этой игры он к нам присоединится.