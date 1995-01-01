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    Федотов сообщил о переходе защитника «Зенита» Прохина в «Сочи»

    Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Сочи». Об этом после кубкового матча с «Краснодаром» (2:1) сообщил главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

    — Данила Прохин был у вас на просмотре и даже играл в контрольных матчах. Вы собираетесь подписывать с ним контракт?

    — После этой игры он к нам присоединится.

    • Прохин – воспитанник «Зенита».
    • В текущем сезоне РПЛ Прохин провел 5 матчей. В его активе две игры в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12225

      Garrincha58 30 минут назад

      тупая политика Зенита отдают своего перспективного молодого игрока, а этих двух дыроколов в лице Ракицкого и Ловрена оставляют ловить бабочек, Семак почему у тебя никто не может заиграть, а в Краснодаре и Чернов и Смольников играют прилично и комбинационно, а такие тупари как Жирик и Дзюба ходят пешком и он ими доволен

      1
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      Рейтинг: +1620

      Алехсбургер. 1 час назад

      тьфу на вас ещё раз..

      1
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      Рейтинг: +20648

      Боцман59rus 1 час назад

      Рабочая схема позорной божелиги

      1
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