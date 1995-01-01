Федотов сообщил о переходе защитника «Зенита» Прохина в «Сочи»

тупая политика Зенита отдают своего перспективного молодого игрока, а этих двух дыроколов в лице Ракицкого и Ловрена оставляют ловить бабочек, Семак почему у тебя никто не может заиграть, а в Краснодаре и Чернов и Смольников играют прилично и комбинационно, а такие тупари как Жирик и Дзюба ходят пешком и он ими доволен
Защитник «Зенита» Данила Прохин продолжит карьеру в «Сочи». Об этом после кубкового матча с «Краснодаром» (2:1) сообщил главный тренер сочинцев Владимир Федотов.
— Данила Прохин был у вас на просмотре и даже играл в контрольных матчах. Вы собираетесь подписывать с ним контракт?
— После этой игры он к нам присоединится.
- Прохин – воспитанник «Зенита».
- В текущем сезоне РПЛ Прохин провел 5 матчей. В его активе две игры в Лиге чемпионов.