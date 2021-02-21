Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» и вернулся на второе место

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в матче 25-го тура АПЛ.

    Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш забил гол и отдал голевую передачу. Португалец набрал 25 очков (15+10) по систем гол плюс пас и обошел нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна (13+11).

    Команда Уле-Гунара Сульшера вернулась на второе место. Отставание от «Манчестер Сити» – десять очков.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 30; 1:1 – Сен-Максимен, 36; 2:1 – Джеймс, 57; 3:1 – Фернандеш (с пенальти), 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2021 23:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82871
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru