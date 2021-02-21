АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» и вернулся на второе место

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в матче 25-го тура АПЛ.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш забил гол и отдал голевую передачу. Португалец набрал 25 очков (15+10) по систем гол плюс пас и обошел нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна (13+11).

Команда Уле-Гунара Сульшера вернулась на второе место. Отставание от «Манчестер Сити» – десять очков.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 30; 1:1 – Сен-Максимен, 36; 2:1 – Джеймс, 57; 3:1 – Фернандеш (с пенальти), 75.

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