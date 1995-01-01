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    Соу, Полоз и Норманн – в стартовом составе «Ростова». Семенов, Ильин и Бериша выйдут у «Ахмата»

    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 1/8 финала Кубка России.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков, Норманн, Глебов, Альмквист, Еременко, Полоз, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Павловец, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Байрамян, Лангович, Гигович, Обухов, Тугарев.

    «Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Швец, Бериша, Ильин, Полярус, Мелкадзе.

    Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Силва, Садулаев, Анхель, Адуев, Янку, Алмаши.

    • Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1981

      kazak161 1 час назад

      Посмотрим на Соу,давно чернокожих в Ростове не было!

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