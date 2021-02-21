Соу, Полоз и Норманн – в стартовом составе «Ростова». Семенов, Ильин и Бериша выйдут у «Ахмата»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата» на матч 1/8 финала Кубка России.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Осипенко, Хаджикадунич, Поярков, Норманн, Глебов, Альмквист, Еременко, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Павловец, Рукас, Алеесами, Махатадзе, Байрамян, Лангович, Гигович, Обухов, Тугарев.
«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Семенов, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Швец, Бериша, Ильин, Полярус, Мелкадзе.
Запасные: Мелихов, Пуцко, Быстров, Кадыров, Силва, Садулаев, Анхель, Адуев, Янку, Алмаши.
- Матч начнется в 19:30 по московскому времени.
Источник: Бомбардир.ру