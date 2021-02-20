Агент Рыжикова: «Сергей не хочет позориться в «Тамбове», пропуская по семь-восемь голов за матч»

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, высказался о будущем своего клиента.

«Рыжиков тренируется с «Тамбовом». Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Какой должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело! Придут люди, начнутся игры, а некоторые еще не выучат, как кого зовут. Эта ситуация не красит наш футбол.

Да, варианты с трансфером [у Рыжикова] были: Армения, Азербайджан, сейчас в Казахстан зовут. У меня был разговор с Серегой, он сказал: «Слушай, в «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу – пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг, появится кто-то хороший из молодых? А его место эти полгода занимать буду». Рыжиков уже рассуждает, как тренер.

Человек с удовольствием играл бы еще и еще. Мотивация есть. Но есть и самолюбие. Дважды чемпион, два раза брал Кубок. А теперь... То здесь не заплатили, то там проживание. Были моменты, когда психологически было тяжело. Говорил: «А может, ну его, к чертовой матери! Собрать вещи, уехать».

Он все дела бросает, едет в клуб. А там – то будут играть, то нет. Ты свое обязательство выполняешь, а перед тобой – нет. Ведь хочется отдачи! Эмоции бывают у любого. Неопределенность, конечно, влияет. Вся команда не просто так разбежалась. И слава богу, спрос на них был», – сказал агент.