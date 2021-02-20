Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Рыжикова: «Сергей не хочет позориться в «Тамбове», пропуская по семь-восемь голов за матч»

Агент Рыжикова: «Сергей не хочет позориться в «Тамбове», пропуская по семь-восемь голов за матч»

20 февраля 2021, 10:27

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, высказался о будущем своего клиента.

«Рыжиков тренируется с «Тамбовом». Но неизвестно, кто будет в команде, кого возьмут. Какой должен быть уровень игроков, чтобы они заиграли, когда их собрали за неделю? Это не дело! Придут люди, начнутся игры, а некоторые еще не выучат, как кого зовут. Эта ситуация не красит наш футбол.

Да, варианты с трансфером [у Рыжикова] были: Армения, Азербайджан, сейчас в Казахстан зовут. У меня был разговор с Серегой, он сказал: «Слушай, в «Тамбове» соберут одну молодежь. Может, мне стоит закончить? В ФНЛ я не хочу. И здесь позориться не хочу – пропускать по семь-восемь за матч. А вдруг, появится кто-то хороший из молодых? А его место эти полгода занимать буду». Рыжиков уже рассуждает, как тренер.

Человек с удовольствием играл бы еще и еще. Мотивация есть. Но есть и самолюбие. Дважды чемпион, два раза брал Кубок. А теперь... То здесь не заплатили, то там проживание. Были моменты, когда психологически было тяжело. Говорил: «А может, ну его, к чертовой матери! Собрать вещи, уехать».

Он все дела бросает, едет в клуб. А там – то будут играть, то нет. Ты свое обязательство выполняешь, а перед тобой – нет. Ведь хочется отдачи! Эмоции бывают у любого. Неопределенность, конечно, влияет. Вся команда не просто так разбежалась. И слава богу, спрос на них был», – сказал агент.

  • В текущем сезоне Рыжиков пропустил 27 голов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Тамбовом» истекает в июне.
  • В сентябре футболисту исполнится 41 год.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тамбов Рыжиков Сергей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
4
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
4
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+