«Динамо» не намерено подписывать Бенталеба из «Шальке»

Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб не перейдет в «Динамо», утверждает «Матч ТВ».
По информации источника, в московском клубе довольны игровыми качествами хавбека, но не хотят подписывать его из-за личностных характеристик, в частности, неуправляемости и конфликтности.
Ранее сообщалось, что «Динамо» может отказаться от перехода алжирца из-за его высокой зарплаты – 3,2 миллиона евро в год.
- Летом Бенталеб станет свободным агентом.
- В текущем сезоне игрок провел за «Шальке» девять матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: «Матч ТВ»