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    «Динамо» не намерено подписывать Бенталеба из «Шальке»

    Полузащитник «Шальке» Набиль Бенталеб не перейдет в «Динамо», утверждает «Матч ТВ».

    По информации источника, в московском клубе довольны игровыми качествами хавбека, но не хотят подписывать его из-за личностных характеристик, в частности, неуправляемости и конфликтности.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» может отказаться от перехода алжирца из-за его высокой зарплаты – 3,2 миллиона евро в год.

    • Летом Бенталеб станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Шальке» девять матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «Матч ТВ»

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