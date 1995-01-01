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    Tuttomercatoweb: «Динамо» интересуется Бенталебом. Он хочет получать 3,2 миллиона в год

    «Динамо» хочет подписать полузащитника «Шальке» Набиля Бенталеба. Контракт алжирца с клубом истекает в конце сезона.

    По информации Tuttomercatoweb, препятствием для сделки может стать зарплата Бенталеба. 26-летний хавбек хочет зарабатывать в «Динамо» столько же, сколько и в «Шальке» – 3,2 миллиона евро в год.

    • В апреле 2020 года Sport Bild сообщал об интересе к Бенталебу со стороны российского клуба.
    • Алжирец провел 8 матчей в текущем сезоне Бундеслиги.
    • Ранее он выступал за «Тоттенхэм».

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2684

      neim 8 минут назад

      8 матчей за весь сезон ? Так это же практически железный лавочник ! Да и зарплату хочет ого-го ... Столько у самого Кокорина не было !

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      Рейтинг: +212

      orlovcar 15 минут назад

      его трансферная стоимость два ляма. какие нах 3.2 получать он хочет? бред собачий

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      Рейтинг: +20105

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Здесь надо внести ясность: получать или зарабатывать?

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      Рейтинг: +2497

      Masteralex 36 минут назад

      Динамо то шикует, то на грани банкроства, а результат стабильно хреновый, вывод, может жить как-то умеренно и возможно появится результат

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      Рейтинг: +20585

      Боцман59rus 58 минут назад

      И будете там же где Шальке))))

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      Рейтинг: +110

      Руслан ДСЛЦЗ > Боцман59rus 41 минуту назад

      не в свинарнике и уже норм))

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      Рейтинг: +20585

      Боцман59rus > Руслан ДСЛЦЗ 37 минут назад

      В России мусарня и свинарник, синонимы. Радует что вы очень самокритичны, но все таки не стоит оскорблять свой клуб

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