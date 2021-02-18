Tuttomercatoweb: «Динамо» интересуется Бенталебом. Он хочет получать 3,2 миллиона в год

«Динамо» хочет подписать полузащитника «Шальке» Набиля Бенталеба. Контракт алжирца с клубом истекает в конце сезона.
По информации Tuttomercatoweb, препятствием для сделки может стать зарплата Бенталеба. 26-летний хавбек хочет зарабатывать в «Динамо» столько же, сколько и в «Шальке» – 3,2 миллиона евро в год.
- В апреле 2020 года Sport Bild сообщал об интересе к Бенталебу со стороны российского клуба.
- Алжирец провел 8 матчей в текущем сезоне Бундеслиги.
- Ранее он выступал за «Тоттенхэм».
Источник: Tuttomercatoweb