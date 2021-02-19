Егоров: «Игрок «Локомотива» Махатадзе переходит в «Ростов» свободным агентом»

Полузащитник «Локомотива» Георгий Махатадзе продолжит карьеру в «Ростове». Контракт с москвичами расторгнут.
«Махатадзе (22 года) расторг контракт с «Локо». Футболист в этом сезоне играл в «Казанке» (фарм-клуб, ПФЛ), где в 15 матчах забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Футболист переходит в «Ростов» на правах свободного агента», – сообщил инсайдер Сергей Егоров.
- Махатадзе – уроженец Ростова-на-Дону.
- В РПЛ Махатадзе провел 5 матчей.
- «Ростов» идет в РПЛ 5-м, «Локомотив» – 8-м.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова